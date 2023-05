AEV verpflichtet den Augsburger Jerome Flaake

Er stammt aus Augsburg, hat aber im Profibereich noch nie für die Panther gespielt: Außenstürmer Jerome Flaake kommt vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt.

Die Geschichte kommt gar nicht so selten vor: Augsburger Eishockeyprofis, die früh den AEV-Nachwuchs verlassen haben, spielen an verschiedenen Orten in Deutschland, nur nicht im Curt-Frenzel-Stadion. Erst im Herbst ihrer Karriere zieht es sie zu den Wurzeln zurück. Bei dem ehemaligen Nationalstürmer Aleksander Polaczek, der sich zum Publikumsliebling entwickelte und jetzt als Schiedsrichter aktiv ist, verhielt es sich so. Nun folgt Jerome Flaake. Die Augsburger Panther melden die Verpflichtung des 33-Jährigen vom Vizemeister ERC Ingolstadt.

Wechsel vom ERC zum AEV: Jerome Flaake kehrt wieder "nach Hause" zurück

Für ihn fühle es sich „ein Stück weit wie nach Hause kommen an“, sagt der Außen, der die Rückennummer 90 tragen wird, und fügt an: „Ich bin in der Region aufgewachsen und habe die Panther auch als ehemaliger AEV-Nachwuchsspieler immer eng verfolgt. Es freut mich sehr, dass ich fast zwanzig Jahre später nun endlich wieder für die Heimmannschaft im Curt-Frenzel-Stadion auflaufen darf. In der neuen Saison möchte ich in jedem Training und Spiel mit gutem Beispiel vorangehen und ein Vorbild für die jungen Spieler im Team sein.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der 1,90 Meter große Stürmer startete seine Laufbahn im Nachwuchs des ESV Königsbrunn und wechselte als Teenager zum Augsburger EV. Danach folgten namhafte Eishockey-Stationen in Deutschland. Über den SC Rießersee und die Jungadler Mannheim ging es für ihn nach Köln. In der Domstadt folgte der Durchbruch. Zunächst wurde Flaake DNL-Topscorer in der Saison 2007/2008, absolvierte auch erste DEL-Einsätze für die Haie. Insgesamt bestritt er für Köln, Hamburg, München, Düsseldorf und Ingolstadt bereits 761 DEL-Partien und verbuchte 370 Scorerpunkte (168 Tore/202 Vorlagen). Der zweifache deutsche Meister lief 46 Mal für die Nationalmannschaft auf (fünf Tore/16 Assists). Flaake will sich auch wieder mehr Einsatzzeiten erkämpfen. In drei der jüngsten 16 Play-off-Partien der Ingolstädter kam er zuletzt zum Einsatz.

Panther-Trainer Kreutzer setzt seine Ankündigung um

Mit Flaakes Verpflichtung setzt Trainer Christof Kreutzer seine Ankündigung in die Tat um, der neuen Panther-Mannschaft wieder ein deutsches Gesicht zu verpassen. Vor-Vorgänger Mark Pederson hatte noch extrem auf Nordamerikaner gesetzt, gerne auch mit deutschem Pass. Mit dem Außenstürmer aus Ingolstadt waren sich die Augsburger schon länger einig, wie der Trainer in seiner Einschätzung zu dem Neuzugang bestätigt: „Jerome Flaake ist einer der Spieler, der sich schon lange vor dem Klassenerhalt für unser Projekt entschieden hat. Er verfügt über viel Erfahrung, kann in allen Situationen eingesetzt werden, möchte hier bei uns Verantwortung übernehmen und wieder in eine größere Rolle schlüpfen.“

18 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Die Panther zurren ihr Vorbereitungsprogramm fest und starten erstmals beim Bodensee-Cup. Am 25. August (Freitag) treffen die Augsburger im Sportzentrum Herisau um 19.45 Uhr auf die SC Rapperswil-Jona Lakers. Am Samstag, 26. August, folgt dann in der Bodensee-Arena Kreuzlingen um 15 Uhr die Partie gegen die SC Langnau Tigers. Beide Teams spielen in der Schweizer National League. Außerdem tritt das Kreutzer-Team am 8. September im Curt-Frenzel-Stadion gegen den Liga-Konkurrenten Schwenningen an. Der DEL-Start folgt am 15. September.

Lesen Sie dazu auch