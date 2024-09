Panther-Trainer Ted Dent: „Es geht nicht um den Einzelnen“

Herr Dent, wie haben Sie sich in Augsburg eingelebt?

TED DENT: Es ist großartig, alle haben es mir leicht gemacht. Ich wohne nahe am Stadion und kann jeden Morgen zu Fuß hierherlaufen. Die Organisation klappt perfekt.

Woran mussten Sie sich im Alltag erst gewöhnen?

DENT: Am schwierigsten war das Einkaufen von Lebensmitteln. Da ich momentan allein hier lebe, brauche ich zum Glück nicht besonders viel.

Kochen Sie selbst?

DENT: Ja, klar. Allerdings hatte ich bisher noch gar nicht so oft Gelegenheit dazu, weil wir meist zusammen mit dem Team in der Halle essen.

Was sind die Unterschiede in der Art zu leben?

DENT: Natürlich gibt es in jedem Land Besonderheiten, aber das meiste ist ziemlich ähnlich. Dazu kommt, dass in Deutschland eigentlich jeder zumindest ein bisschen Englisch spricht. Das hilft uns sehr. Aber das Stadion, das Eishockey, das Training, das Team – das kenne ich, da fühle ich mich wohl.

Sprechen Sie schon ein paar Worte Deutsch?

DENT: Wir haben ein Wort des Tages, das wir in der Kabine an die Tafel schreiben. Heute war es „Entschuldigung“, was für mich wirklich schwierig auszusprechen ist. Ansonsten kann ich die Basics. Begrüßung, Verabschiedung, Danke, Bitte. Damit komme ich dann schon einigermaßen durch.

Wie würden Sie sich selbst als Trainer beschreiben?

DENT: Ich bin ein Trainer, der gerne mit den Spielern kommuniziert. Ich will eine gute Beziehung zu den Spielern haben und sie als Menschen kennenlernen. Du musst wissen, mit dem du zusammenarbeitest. Gleichzeitig muss ich eine Autoritätsperson sein. Ich will einfach wissen, wie jeder einzelne tickt, welche Knöpfe ich drücken muss, um ihn zu motivieren. Jeder ist anders, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Meine Mannschaften sollen strukturiert spielen. Jeder Spieler muss also wissen, was ich von ihm erwarte, was ich sehen will.

Was zeichnet ein gutes Team aus?

DENT: Sportlich geht es darum, erst einmal defensiv gut zu sein. Wenn wir den Puck nicht haben, muss jeder mithelfen, das zu ändern. Jeder muss mitarbeiten, alle müssen in die gleiche Richtung ziehen. Dann erst geht es darum, wie wir uns in der neutralen Zone verhalten, wie wir im gegnerischen Drittel Offensivaktionen und Torchancen kreieren, wie wir in den Specialteams spielen.

Und was für ein Team wollen Sie in der Kabine haben?

DENT: Wir wollen eine Gruppe sein, die eng zusammensteht, wo sich der eine um den anderen kümmert. Die Jungs müssen sich auch abseits des Eises kennen. Wenn du für den Mann neben dir spielst, bringst du mehr Einsatz für das Team. Es geht nicht um den Einzelnen, es geht um das große Ganze. Die meisten Mannschaften, die Meisterschaften gewinnen, haben ein gute Kameradschaft. Daran haben wir in der Vorbereitung gezielt gearbeitet.

Haben Sie feste Regeln für das Zusammenleben in der Kabine aufgestellt? Sind beispielsweise Handys verboten?

DENT: Bisher war das nicht nötig. Ich habe in der Kabine noch keine Handys gesehen. Wenn es ein Problem wird, werde ich es ansprechen. Es gab eine Besprechung, wo ich erklärt habe, was mir wichtig ist. Jede Situation ist anders, deshalb will ich keine festen Regeln formulieren. Die Mannschaft hat intern aber sehr wohl ein paar Regeln aufgestellt, um Geld in die Mannschaftskasse zu bekommen.

Wollen sie als Trainer lieber einen talentierten oder einen hart arbeitenden Spieler?

DENT: Eine Kombination aus beidem ist natürlich das beste (lacht). Ich sage den Spielern immer, dass sie eine Sache kontrollieren können: die Arbeitseinstellung. Wenn die nicht auf dem höchsten Niveau ist, hat das Auswirkungen auf das Spiel. Es ist egal, ob du der technisch beste Spieler im Team bist, wenn du nicht hart arbeitest. Es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Du brauchst Talent, um Spiele zu gewinnen. Manchmal besiegt der Wille aber Talent.

Macht der Wechsel von der kleineren Eisfläche in Nordamerika auf die größere in Europa für Sie als Trainer einen Unterschied?

DENT: Wenn überhaupt, sind es nur kleinere Modifikationen. Die Trainer, mit denen ich vor meinem Wechsel nach Europa gesprochen habe, sagten alle: Ändere nichts. Mach dir keinen Kopf. Mach deinen Job und dann kannst du immer noch Veränderungen vornehmen. Wir spielen jetzt erst einmal ein paar DEL-Spiele und dann schauen wir, ob wir reagieren müssen.

Was sind darüber hinaus die Unterschiede in der Art, wie Eishockey gespielt wird, zwischen Nordamerika und Europa?

DENT: Hier geht es um Puckbesitz. Man hat mehr Zeit und Platz. In Nordamerika passieren die Dinge schneller. Da kannst du dich im gegnerischen Drittel drehen, sofort aufs Tor schießen und es wird fast immer gefährlich. Wenn du das hier machst, bist du meistens noch zu weit entfernt. Hier musst du mehr skaten.

Was für eine Art von Eishockey wollen Sie von Ihrer Mannschaft sehen?

DENT: Jeder kämpft für den anderen. Jeder arbeitet hart und spielt schnell. Organisiert, strukturiert, mit Plan. Ich will nicht, dass jeder irgendwo auf dem Eis herumfährt. Wir sind Fünf-Mann-Einheiten in der Defensive. Wir sind Fünf-Mann-Einheiten in der Offensive. Wir arbeiten zusammen. Was ich aber als Erstes gelernt habe, als ich Cheftrainer wurde, war: Du brauchst einen guten Torwart, wenn du nachts gut schlafen willst. Strauss Mann spielte zuletzt richtig gut. Aber auch Markus Keller wird spielen. Gleichzeitig kommt es auch auf die Jungs davor an, die Schüsse blocken, gegnerische Schläger kontrollieren, Passwege wegnehmen.

Eine Neuheit bei den Panthern ist, dass mit Larry Mitchell erstmals ein Sportdirektor die Mannschaft zusammengestellt hat, der nicht gleichzeitig auch als Trainer arbeitet. Wie viel Mitspracherecht hatten Sie?

DENT: Es gab ein paar Spieler, bei denen er mich nach meiner Meinung gefragt hat, weil ich sie kannte. Jetzt ist es so, dass ich mich regelmäßig mit Larry nach dem Training austausche. Larry arbeitet schon sehr lange in dieser Liga als Trainer und Manager und kennt alles und jeden. Das hilft mir sehr.

Was ist das Saisonziel der Panther?

DENT: Das Ziel für jedes Team ist in jedem Jahr, in die Play-offs zu kommen. Dafür spielen wir Eishockey. Erst einmal wollen wir uns aber kurzfristigere Ziele setzen. Wir wollen Woche für Woche besser werden, einen Prozess sehen. Wir haben 14 neue Spieler, neue Trainer, ein neues Management. Das muss jetzt alles zusammenfinden. Bei manchen Mannschaften passiert das erst mitten in der Saison, bei manchen nie. Wir werden sehen, wie es bei uns läuft. Für mich ist es neu, dass es einen Absteiger gibt. Für das Umfeld ist das natürlich ein großes Thema. Aber wir müssen den Fokus auf das tägliche Training legen. Wir müssen uns auf die beiden Spiele am Wochenende vorbereiten. Das sind die kurzfristigen Ziele. Langfristig wollen wir besser sein als in der Vergangenheit – und hoffentlich ein Play-off-Team werden.