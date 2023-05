Augsburger Panther

06:15 Uhr

So planen die Augsburger Panther die kommende Saison finanziell

Plus An diesem Mittwoch haben die Panther die Lizenzunterlagen bei der DEL eingereicht. Der Etat hat zwar das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht, wächst aber wieder.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Bis zu diesem Mittwoch hatten die Klubs der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) Zeit, ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren einzureichen. Dank glücklicher Umstände durften auch die Augsburger Panther ihr Zahlenwerk ins Ligabüro nach Neuss schicken. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird nun in den kommenden vier bis sechs Wochen im Auftrag der DEL prüfen, ob die 14 Klubs seriös wirtschaften.

Hinter Max Horber, geschäftsführender Gesellschafter der Panther, und dem Geschäftsstellenteam liegen also arbeitsreiche Wochen. Doch jetzt steht das Finanzkonstrukt, mit dem die Panther auch in der kommenden Saison eine Lizenz für die höchste deutsche Eishockeyliga beantragt haben. "Das ist ein komplexes Verfahren", sagt Horber. "Wir wollen, wie jedes andere Unternehmen auch, unsere Zahlen vernünftig präsentieren. Am Ende des Geschäftsjahres muss die Bilanz stimmen und wird dann mit der Lizenzierung abgeglichen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen