Diese FCA-Spieler sind mit ihren Nationalteams auf Reisen

Diese Pause kommt Jess Thorup ungelegen. Gerne hätte der Trainer des FC Augsburg weiter im normalen Rhythmus trainiert und gespielt. Der Plan allerdings sieht eine Ligaunterbrechung vor, die zweite innerhalb kurzer Zeit. Für Thorup hat das zur Folge, dass er in den nächsten Tagen auf zehn Spieler verzichten muss. Und damit auch beim Testspiel am Donnerstag (14 Uhr) gegen Jahn Regensburg, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Dabei wird Thorup auch sein Co-Trainer Lars Knudsen fehlen, der weiterhin interimsmäßig als Cheftrainer der dänischen Nationalmannschaft aushilft.

Kristijan Jakic wird mit der Nationalmannschaft Kroatiens in der Nations League auf Schottland (Samstag, 12. Oktober) und Polen (Dienstag, 15. Oktober) treffen. Nicht nominiert wurde diesmal Torwart Nediljko Labrovic. Für Griechenland ist Dimitris Giannoulis in den Nations-League-Partien gegen England (Donnerstag, 10. Oktober) und Irland (Sonntag, 13. Oktober) dabei. Fredrik Jensen bekommt es mit Finnland in der Nations League mit Irland (Donnerstag, 10. Oktober) und England (Sonntag, 13. Oktober) zu tun. Nach seinem Debüt für den Kosovo Anfang September wurde Elvis Rexhbecaj auch diesmal nominiert. Auf ihn warten die Partien gegen Litauen (Samstag, 12. Oktober) und Zypern (Dienstag, 15. Oktober).

Weite Reisen für Mounié, Essende und Onyeka

Eine weite Reise hat Steve Mounié vor sich. Er trifft mit Benin in der Qualifikation für die Afrikameisterschaft auf Ruanda (11. und 15. Oktober). Samuel Essenede tritt im gleichen Wettbewerb mit dem Kongo gegen Tansania an (10. und 15. Oktober). Und Frank Onyeka bekommt es mit Nigeria am 11. und 15. Oktober mit Libyen zu tun.

Für die Nachwuchsteams ihrer Heimatländer wurden Chrislain Matsima, Noahkai Banks und Mert Kömür nominiert. Matsima trifft mit Frankreichs U21 in der EM-Qualifikation auf Zypern (Freitag, 11. Oktober) und Österreich (Dienstag, 15. Oktober). Banks tritt mit den USA in zwei Testspielen gegen die U20 von Chile an (12. und 15. Oktober). Und Kömür trifft mit der deutschen U20 auf Polen (Freitag, 11. Oktober) und Ghana (Montag, 14. Oktober).