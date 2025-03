So wurde Noel Urbaniak zum berühmtesten Balljungen der Nation

Noch während des denkwürdigen Länderspiel-Abends in Dortmund zückte der Balljunge Noel Urbaniak sein Handy und rief die Mama an. Um ihr zu erzählen, dass er gerade an einem Tor der deutschen Nationalmannschaft beteiligt war. Über die Fernsehkameras schickte der 15-Jährige dann noch Grüße an seinen Fußballtrainer. Fest umklammert hielt er dabei den Ball, den ihm Joshua Kimmich unterschrieben hatte. Ein Dankeschön für Noels Glanztat, die zum zwischenzeitlichen 2:0 für Deutschland führte und ziemlich bedröppelte Italiener hinterließ.

Die Hauptaufgabe eines Balljungen besteht ja grundsätzlich darin, Bälle einzusammeln, die hinter den Werbebanden verlustig gehen. Das gelingt mehr oder weniger schnell. Dank Noel ging das am Sonntag so fix, dass nicht einmal die Italiener mitbekamen, dass das Spiel schon weiterlief.

Erster Einsatz als Balljunge bei einem Länderspiel

Noel hatte dem zur Ecke eilenden Kimmich so flugs den Ball zugeworfen, dass dieser blitzschnell ausführte und der vor dem Tor lauernde Musiala mühelos einschoss – während die Italiener noch in Diskussionen über ihre schlechte Defensivleistung vertieft waren. Alles ging so schnell, dass nicht einmal das TV-Signal die rasante Szene vollständig erfasst hatte.

So musste Noel hinterher erklären, wie er zu seinem außergewöhnlichen Assist kam. „Ich habe Jo den Ball direkt zugeworfen, wir hatten zuvor Augenkontakt. So etwas habe ich noch nie erlebt“, erzählte der nun berühmteste Balljunge der Nation. „Das war mein erstes Mal als Balljunge. Es fühlt sich wirklich sehr gut an.“ Und er darf mit einem weiteren Geschenk rechnen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler versprach ihm eine Freikarte fürs nächste Heimspiel.