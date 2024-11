FC Bayern holt früheren NBA-Profi aus der Türkei

Die Basketballer des FC Bayern haben auf ihre Verletzungsprobleme reagiert und den früheren NBA-Profi Onuralp Bitim (25) verpflichtet. Wie die Münchner mitteilten, wurde der türkische Flügelspieler bis zum Saisonende von Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Dort steht Bitim langfristig unter Vertrag. In der vergangenen Saison lief er in der nordamerikanischen Profiliga für die Chicago Bulls auf und kam auf 23 Einsätze. Mitte Oktober trennte sich das frühere Team von Basketball-Legende Michael Jordan von ihm.

«Nachdem sich auf der Flügelposition in Niels Giffey und dann auch Vlado Lucic zwei Spieler verletzt haben und uns noch fehlen, haben das Trainerteam und die Mannschaft die Situation hervorragend bewältigt. Doch diese Mehrbelastung ist so auf Dauer nicht verantwortungsvoll zu managen. Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht und sind nun sehr glücklich, in Onuralp einen sehr talentierten und vielseitigen Spieler für uns gewonnen zu haben», begründete Sportdirektor Dragan Tarlac die Verpflichtung des Small Forwards. Kommende Woche stößt Bitim zu den Münchnern.