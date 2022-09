Basketball-EM 2022: Deutschland - Polen live im Free-TV und Stream

Nach der Niederlage gegen Spanien, folgt für Deutschland nun das Spiel um Platz 3 in der Basketball-EM 2022. Der Gegner: Polen. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Aktuell findet die Basketball-Europameisterschaft 2022 statt. Los ging es am 1. September und als letzte Spiele finden morgen, am 18. September 2022, das Finale sowie das Spiel um Platz 3 statt. Deutschland hat es bis ins Halbfinale geschafft, verlor dann aber knapp gegen die spanische Nationalmannschaft.

Schon nach dem ersten Viertel von Deutschland - Spanien wurde klar: Die Partie wird intensiv. Nach einem eher schwachen Start, stand es zur Halbzeit dann 51:46 für Deutschland. Auch der weitere Spielverlauf verlief nicht schlecht für die Deutschen - vor dem letzten Viertel stand es 71:65 für die Nationalmannschaft. Doch letztendlich, so knapp es auch gewesen sein mag, konnte Spanien die Partie für sich entscheiden und steht nun gegen Frankreich im Finale.

Für die deutsche Mannschaft bedeutet das: Am Sonntag, den 18. September 2022 steht das Spiel um Platz 3 gegen Polen auf dem Spielplan der Basketball-EM 2022. Auch wenn sie die Silber- oder Goldmedaille knapp verpasst haben, gibt sich Turnierbotschafter Nowitzki auf Twitter positiv und schreibt: "Kopf nicht hängen lassen, Jungs! Holt Euch Bronze!"

Spiel um Platz 3 bei der Basketball-EM 2022: Wann spielt Deutschland gegen Polen?

Am Sonntag, 18. September, kämpfen die beiden Teams von Deutschland und Polen um die Bronzemedaille in der Basketball-EM 2022. Los geht es um 17.15 Uhr. Anschließend spielen Spanien und Frankreich im Finale gegeneinander.

Deutschland vs. Polen in der Basketball-EM 2022: Wie läuft die Übertragung vom Spiel um Platz 3 ab?

Insgesamt lassen sich Sportereignisse derzeit oft im Fernsehen und Live-Stream verfolgen. Auch das Spiel um Platz 3 der Basketball-EM 2022 wird live im TV und Stream zu sehen sein - und das sogar im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Der Privatsender RTL überträgt Deutschland vs. Polen kostenfrei im TV und MagentaTV zeigt das Spiel live im kostenlosen Stream.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragen finden Sie hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Polen, Spiel um Platz 3 in der Basketball-Europameisterschaft 2022

- Polen, Spiel um Platz 3 in der 2022 Datum: Sonntag, 18. September 2022

Sonntag, 18. September 2022 Uhrzeit: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im kostenfreien Live-Stream: MagentaTV

Spiel um Platz 3 in der Basketball-EM 2022: Bilanz von Deutschland und Polen

Das letzte Spiel zwischen Deutschland und Polen ist noch nicht allzu lang her und fand im Rahmen der WM-Qualifikation am 3. Juli 2022 statt. Dabei konnte das deutsche Team sich mit 93:83 den Sieg sichern. Auch das Hinspiel Ende November 2022 ging mit 69:72 zugunsten Deutschlands aus. Wir haben Ihnen hier noch einmal kurz die letzten Spiele der beiden Teams zusammengefasst:

Deutschland:

In den letzten zehn Spiele konnte die deutschen Nationalmannschaft ihren Gegner achtmal besiegen und musste neben der gescheiterten Finale-Qualifikation gegen Spanien nur eine Niederlage in der EM-Vorrunde gegen Slowenien einstecken. Auch im Spiel gegen Spanien stellten sie sich bis zuletzt gut an und verpassten den Einzug ins Finale nur knapp.

Polen:

Polen hat in den letzten zehn Spielen sechsmal gewonnen und viermal verloren. Zuletzt konnte sich die Mannschaft gegen Frankreich jedoch nicht von ihrer besten Seite zeigen. Sie verloren das Halbfinalspiel mit 95:54.