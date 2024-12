Schröder verliert mit Nets - Lakers kassieren NBA-Klatsche

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Brooklyn Nets erneut verloren. Gegen die Chicago Bulls unterlag die Mannschaft aus New York am Ende deutlich 102:128 und kassierte die dritte Niederlage in Serie. Die Nets rutschten damit aus den Playoff-Rängen der Eastern Conference. Schröder verbuchte mit 16 Punkten und 10 Vorlagen ein Double Double, verfehlte aber alle sechs Würfe aus der Distanz und konnte nicht verhindern, dass die Bulls in der zweiten Halbzeit ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauten. Beide Teams stehen nun bei 9 Siegen aus 22 Spielen.

Auch Weltmeister-Kollege Daniel Theis kassierte mit seinem Team eine Niederlage - für die New Orleans Pelicans war das 112:123 gegen die Atlanta Hawks bereits die neunte Pleite in Serie. In der NBA sind nur die Washington Wizards noch schlechter in dieser Saison. Theis kam 13 Minuten lang zum Einsatz und verbuchte in dieser Zeit drei Punkte und vier Rebounds.

29-Punkte-Klatsche für Los Angeles Lakers

Die deutlichste Niederlage des Tages kassierten aber die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. Gegen die Minnesota Timberwolves kassierten die Gäste ein 80:109. Weder James noch Anthony Davis zeigten eine überzeugende Leistung. James kam auf lediglich zehn Punkte, Davis verbuchte 12. James verfehlte alle vier Dreier-Versuche und wartet nun schon seit 19 Versuchen auf einen Korb von hinter der Drei-Punkte-Linie. Die Mannschaft von Trainer-Neuling J.J. Reddick steht nach der neunten Niederlage im 21. Saisonspiel auf Rang acht der Western Conference.

Dennis Schröder konnte die nächste Niederlage der Brooklyn Nets nicht verhindern. Foto: Charles Rex Arbogast/AP/dpa