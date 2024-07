Skyliners Frankfurt holen neuen Center

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat sich mit Ed Croswell verstärkt. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, unterschreibt der Center einen Vertrag für die kommende Saison. Zuletzt spielte der US-Amerikaner für die zweite Mannschaft von Fenerbahce Istanbul.

«Ich habe mich für diese Gelegenheit entschieden, weil Frankfurt eine reiche Basketball-Tradition hat und weil die BBL wettbewerbsfähig und respektiert ist. Coach Wucherer glaubt an mich und mein Spiel und sieht in mir eine Chance, Frankfurt dabei zu helfen, sich wieder in der BBL zu etablieren», sagte Croswell.

Coach Denis Wucherer traut seinem neuen Center den Schritt aus der zweiten türkischen Liga in die BBL zu. «Er hat die nötige Physis und das Skillset, das es für einen modernen Center in Europa braucht», sagte der 51-Jährige. Damit soll die Kaderplanung abgeschlossen sein.

Bei Fenerbahce machte Croswell im Schnitt 18,8 Punkte und holte 9,4 Rebounds. Saison-Bestwert waren 31 Punkte. Zuvor war Croswell drei Jahre für das US-College-Team Providence Friars aktiv.