Bayer Leverkusen - 1. FC Köln heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinales

Da waren’s nur noch acht: Der DFB-Pokal geht in die Zielgerade, die Viertelfinal-Begegnungen stehen ins Haus. Das Prinzip „David gegen Goliath“, das in vielen Spielzeiten für erhöhte Spannung gesorgt hat, ist in dieser Saison allerdings schon etwas löchrig geworden. Außer dem Drittligisten Arminia Bielefeld stehen aktuell nur noch Mannschaften aus Bundesliga und zweiter Liga auf dem Platz:

Arminia Bielefeld (3. Liga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Werder Bremen (Bundesliga)

1. FC Köln (2. Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

FC Augsburg (Bundesliga)

Mit besonderer Spannung dürften die Fans am Rhein auf das klassische Nachbarschaftsduell zwischen Leverkusen und Köln warten. Wie für das Erreichen des Viertelfinales aufgrund des K.-o.-Prinzips selbstverständlich, haben beide Mannschaften im Verlauf des aktuellen Pokals alles gewonnen: Die Werksmannschaft schlug Jena (1:0), Elversberg (3:0) und den FC Bayern (1:0). Die Kölner bezwangen im bisherigen Verlauf des Turniers Sandhausen (3:2), Kiel (3:0) und Hertha BSC Berlin (2:1).

Wann findet das Viertelfinalspiel zwischen Leverkusen und Köln statt? Wie läuft die Übertragung? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir verraten es.

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln heute im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß des Viertelfinalspiels

Gemäß dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 trifft Bayer Leverkusen am Mittwoch, 5. Februar 2025, in der heimischen BayArena auf den 1. FC Köln. Das Stadion bietet gut 30.000 Zuschauern Platz. Auch die übrigen deutschen Fußball-Wettbewerbe haben den Zenith der aktuellen Saison bereits hinter sich: Bundesliga, 2. Liga und dritte Liga befinden sich in der Rückrunde.

Leverkusen gegen Köln heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales im DFB-Pokal 24/25

Die TV-Übertragungsrechte für den DFB-Pokal 2024/25 sind zwischen Sky, ARD und ZDF aufgeteilt. Da nur Sky sämtliche Spiele live und in voller Länge überträgt, sind für deren Empfang ein Abo und das Sport-Paket erforderlich, das derzeit ab 25 Euro monatlich kostet. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga sehen möchte, kann ein erweitertes Paket für 35 Euro im Monat buchen.

ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 Partien, darunter beide Halbfinals und das Endspiel am 24. Mai 2025. Im Viertelfinale sind drei der vier Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, darunter das Duell zwischen Leverkusen und Köln.

Für die Übertragung von Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der dritten Fußball-Liga gibt es andere Vereinbarungen.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln, DFB-Pokal 24/25, Viertelfinale

Datum: Mittwoch, 5. Februar 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ARD

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute im DFB-Pokal 24/25: Gesamtbilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Mannschaften bisher satte 87 Mal als Gegner gegenüber. Dabei konnte die Werksmannschaft aus Leverkusen 36 Mal gewinnen, die Nachbarn aus Köln gingen 21 Mal als Sieger vom Platz. Demzufolge gab es 30 Mal Remis. Das Torverhältnis der beiden Teams liegt bei 148:120 zugunsten der Kicker aus Köln. Die letzten Duelle der beiden rheinischen Rivalen fanden 2023 und 2024 in der Bundesliga statt, wobei die letzten beiden der drei Matches von den Leverkusenern gewonnen wurden. Am 5. Mai 2023 siegten die Kölner mit 2:1.