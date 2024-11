Bayer Leverkusen - RB Salzburg heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

In der Champions League-Saison 2024/2025 ist bereits die erste Hälfte der Ligaphase geschafft. Nun geht es mit dem 5. Spieltag weiter, bei dem Bayer Leverkusen auf die österreichische Mannschaft RB Salzburg trifft.

Allerdings nehmen die Verletzungssorgen bei Bayer Leverkusen weiter zu. Neben dem verletzten Torjäger Victor Boniface fehlen für das Spiel gegen Salzburg auch weitere wichtige Spieler. Dennoch gilt ein Sieg gegen die formschwachen Österreicher als entscheidend, um die Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug zu wahren.

Nach vier gespielten CL-Runden steht Leverkusen unter Druck. Die letzten beiden Gruppenspiele beendete die Werkself mit einem Unentschieden gegen Brest und einer deutliche 0:4-Niederlage gegen den FC Liverpool. Trainer Xabi Alonso möchte trotz der letzten zwei Misserfolge zuversichtlich in das Spiel gegen Salzburg gehen: „Jedes Spiel ist sehr schwierig. Aber wir müssen es genießen, mit positiver Energie“. Trotz der angespannten Personalsituation betonte er außerdem die Bedeutung des gesamten Kaders, um in der Königsklasse zu bestehen.

Besonders die Leverkusener Offensive ist stark geschwächt. Neben Boniface fallen Martin Terrier, Jonas Hofmann und Amine Adli für längere Zeit aus. Dennoch geht die Werkself als klarer Favorit in das Spiel gegen Salzburg. Das Red Bull-Team konnte in der heimischen Admiral-Bundesliga bisher nicht voll und ganz überzeugen, wodurch die Mannschaft sich in der Tabellenmitte bewegt.

Ein Sieg der Leverkusener wäre nicht nur für das Selbstvertrauen wichtig, sondern auch angesichts des verbleibenden schweren Programms in der Gruppenphase. Nach der Begegnung mit Salzburg warten noch Spiele gegen den italienischen Meister Inter Mailand, Atlético Madrid und Sparta Prag. Um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, sollte Bayer Leverkusen sich also von der besten Seite zeigen.

Möchten Sie mehr zum CL-Spiel Bayer Leverkusen gegen Red Bull Leipzig erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengetragen.

Leverkusen gegen Salzburg in der Champions League 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Champions League 2024/25 sieht das Treffen zwischen Bayer Leverkusen und Red Bull Leipzig für Dienstag, den 26. November 2024, vor. Die Begegnung startet um 21 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Bayer Leverkusen - RB Salzburg live im TV und Stream: CL-Übertragung heute auch im Free-TV?

Für die Übertragung der Champions League 2024/25 bleibt vieles unverändert. DAZN übernimmt mit 186 von insgesamt 203 Spielen die Hauptrolle, während Amazon Prime Video die restlichen 17 Partien dienstags zeigt. Damit bleibt DAZN der wichtigste Rechteinhaber für die Champions League in Deutschland. Die Spiele sind sowohl im kostenpflichtigen Live-Stream als auch über die linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 verfügbar. Zudem wird die Champions League auch im Free-TV ausgestrahlt. Das ZDF übernimmt wie gewohnt die Übertragung des Endspiels, das 2025 in der Allianz Arena in München stattfindet. Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Salzburg gibt es ebenfalls exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Zugang zur Champions League ist im Rahmen eines Jahresabonnements bereits ab 34,99 Euro pro Monat möglich.

Das sind alle Eckdaten zum CL-Spiel Leverkusen gegen Salzburg noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Bayer Leverkusen vs. RB Salzburg, Ligaphase der Champions League 24/25, 5. Spieltag

Datum: 26. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Bayer Leverkusen vs. Red Bull Salzburg in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut den Informationen von fussbaldaten.de haben Leverkusen und Salzburg in der Vergangenheit noch kein Spiel gegeneinander bestritten. Die Werkself hat allerdings schön häufiger in der Champions League gespielt als Salzburg. Insgesamt 14 Mal war Bayer Leverkusen in der Königsklasse vertreten. In der Saison 2001/2002 musste die Mannschaft sich im CL-Finale gegen Real Madrid geschlagen geben. Salzburg hingegen versucht sich aktuell das siebte Mal in der Champions League. Das Team aus Österreich hat es bislang aber nur einmal über die Gruppenphase hinaus geschafft.