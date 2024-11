FC Bayern - PSG live im TV & Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der FC Bayern hat in der Champions League 24/25 bislang zwei Siege einfahren können und musste zwei Niederlagen einstecken. Nach dem 9:2-Kantersieg gegen Zagreb am 1. Spieltag der Liga-Phase konnten die Münchner weitere drei Punkte am 4. Spieltag zu Hause gegen Benfica einfahren. Die Partie endete 1:0. Am 2. und 3. Spieltag musste sich das Team von Trainer Vincent Kompany bei zwei Auswärtspleiten geschlagen geben. Zuerst ist man beim englischen Premier-League-Verein Aston Villa mit einem 0:1 aus der Sicht der Bayern nach Hause gefahren. Danach verlor man mit 1:4 im Estadi Olimpic Lluis Companys gegen Barcelona.

Für PSG sieht es in der Champions League 24/25 noch düsterer aus: Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Nachdem man mit einem 1:0 gegen Girona gestartet ist, verloren die Franzosen in London 0:2 gegen Arsenal. Beim Heimspiel gegen die PSV Eindhoven kam man nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, ehe man am 4. Spieltag im heimischen Stadion gegen Atletico Madrid mit 1:2 den Kürzeren zog.

Für beide Teams handelt es sich bei der Begegnung am 5. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League also um ein richtungsweisendes Spiel. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream.

FC Bayern gegen PSG in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Champions League 2024/25 zufolge treffen die beiden Mannschaften am Dienstag, 26. November 2024 in der Münchner Allianz Arena aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr.

FC Bayern - PSG live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 wird zum großen Teil von DAZN gewährleistet. Pro Spieltag ist eine Dienstagspartie auch bei Prime Video zu sehen – die Exklusivrechte an den restlichen Spielen hat sich DAZN sichern können. Tatsächlich handelt es sich bei dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris St.-Germain aber um eines der wenigen, das von Prime Video gezeigt wird. Um das Match live mitverfolgen zu können, ist ein Abonnement bei dem Streaming-Dienst erforderlich. Derzeit (Stand: November 2024) bietet Prime Video einen 30-tägigen Gratiszeitraum. Danach muss man pro Monat 8,99 Euro zahlen, um weiter auf das Angebot des Streaming-Dienstes zugreifen zu können.

Im Free-TV können Interessierte ausschließlich das Finale der Champions League 24/25 sehen. Dieses findet am 31. Mai 2025 statt.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels der Bayern gegen PSG finden Sie hier noch einmal in der Übersicht:

Spiel: FC Bayern München – Paris St.-Germain, Liga-Phase der Champions League 24/25, 5. Spieltag

Datum: 26. November 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Prime-Video

FC Bayern München - PSG in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de haben die Münchner bereits 13-mal gegen den Tabellenführer aus der französischen Ligue 1 gespielt. Insgesamt haben sie dabei einmal mehr jubeln können: Der Deutsche Rekordmeister hat sieben Partien für sich entscheiden können, PSG ist sechsmal als Sieger vom Platz gegangen. Zuletzt trafen die beiden Teams im Achtelfinale der Champions League Saison 22/23 aufeinander: Am 8. März 2023 gewannen die Bayern in der Allianz Arena mit 2:0 gegen den Verein aus Paris.