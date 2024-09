Punkteteilung im Fußball-Gipfel: Bayern verpasst gegen Leverkusen den Sieg

Bayern gegen Leverkusen - das war gar nicht allzu lange Zeit ein besseres Bundesligaspiel. Diese Zeiten sind vorbei. gegen Bayer ist nach der famosen Vorsaison der Werkself drauf und dran, am Status des vermeintlichen deutschen Clásicos FCB gegen BVB zu kratzen. An diesem Samstagabend war das große Besteck angerichtet: Topspiel am Wiesn-Samstag, eine Blaskapelle spielte die Münchner Vereinshymne, laut Kicker stoppten die Bayern bei 350.000 Anfragen das Ticketportal - im Juli. München gegen Leverkusen ist das Duell des Meisters gegen den Tabellenführer, Xabi Alonso gegen Kompany, Wirtz gegen Musiala. Am Ende blieb das große Fußballfest aus - ebenso wie ein Sieger. 1:1 hieß es am Samstagabend in der Münchner Arena - ein Ergebnis, mit dem die Gastgeber angesichts des Spielverlaufs nicht zufrieden sein können.

Auf Seiten der Münchner war Manuel Neuer erwartungsgemäß wieder ins Tor zurückgekehrt - und mit ihm standen Raphael Guerreiro (als Rechtsverteidiger) und Serge Gnabry neu in der Startelf. Kingsley Coman und Konrad Laimer waren dafür auf die Bank gerückt. Das bedeutete: Erneut hatte Bayern-Coach Vincent Kompany keinen Platz für den 51 Millionen Euro teuren Neuzugang Palhinha gefunden, den sich ein Vorgänger als Vertreter der „Holding Six“ so gewünscht hatte. Sein Gegenüber Xabi Alonso wechselte ganze fünfmal: Hincapie, Frimpong, Andrich, Terrier und Boniface ersetzten Mukiele, Belocian, Aleix Garcia, Adli und Schick im Vergleich zum 4:3-Sieg gegen Wolfsburg.

Wer zu Beginn ein fußballerisches Feuerwerk erwartet hatte, wurde jedoch enttäuscht: Die Bayern waren zwar dominant und tonangebend, aber noch ohne die großen Chancen. Die Leverkusener hatten ihre liebe Mühe, sich aus der Umklammerung des Bayern-Pressings zu lösen. Wenn die Alonso-Elf mal den Ball hatte, war das Vergnügen meist nur von kurzer Dauer. In sichtlich bester Spiellaune war Jamal Musiala, dessen Vertrag die Bayern schnellstmöglich verlängern wollen. Der Nationalspieler sorgte für einen Höhepunkt des ersten Durchgangs, als er durch fünf Leverkusener dribbelte und kurz vor dem Strafraum nur per Foul gestoppt wurde. Den fälligen Freistoß schoss Michael Olise haarscharf über die Latte (22.). Der Druck der Gastgeber - er stieg in dieser Phase nochmals an.

Ein Bussi für das Bayern-Logo: Aleksandar Pavlovic machte zuerst den Fehler und traf dann sehenswert zum 1:1. Foto: Sven Hoppe, dpa

Bayern vs Leverkusen: Aleksandar Pavlovic machte zuerst den Fehler, dann den Ausgleich

Ausgerechnet ein Fehler der Bayern stellte die Partie völlig auf den Kopf: Ein Fehlpass von Aleksandar Pavlovic erreichte Manuel Neuer nicht mehr. Die Folge war die erste Ecke der Gäste. Die Hereingabe klärte die Bayern-Defensive noch aus dem Strafraum. Von dort aus erreichte der Ball Granit Xhaka. Der Schweizer legte ab für Robert Andrich, der direkt und humorlos draufhämmerte - und traf! 1:0 für die Gäste, die damit ihren ersten Torschuss abgefeuert hatten (31.). Es gab schon Führungen, die sich deutlicher angekündigt hatten.

Ausgerechnet Pavlovic war es dann, der das erste dicke Münchner Ausrufezeichen setzte: Eine Olise-Flanke wehrte Edmond Tapsoba noch ab. Kurz hinter dem Strafraum stand der 20-jährige gebürtige Münchner, der per Brust annahm und aus rund 25 Metern in den Winkel verwertete - Ausgleich! (39.). Bayer-Keeper Hradecky war noch dran, die ungewöhnliche Flugkurve des Balls machte es dem Finnen aber auch schwer.

Serge Gnabry hätte die Bayern beinahe in Führung gebracht

Nach der Pause gleich der nächste Aufreger: Ein Diagonalball von Harry Kane vom rechten Flügel erreichte Serge Gnabry, der direkt abzog, aber nur den Pfosten traf (49.). Eine dicke Chance für die Bayern, bei der nur Zentimeter zum Tor gefehlt hatten. Gnabry konnte es nicht fassen, verbarg sein Gesicht in seinen Händen. Bayern wollte nun die Führung - und kam auch zu Chancen. Olises Schuss im Strafraum nach verunglückter Tah-Abwehr blockte Hradecky (58.) in letzter Sekunde. Ein Schlenzer von Kimmich setzte kurz neben dem Pfosten auf (68.), ein Distanzschuss von Davies ging ebenfalls nur knapp am Tor vorbei (72.), ein Steckpass von Kimmich auf Olise im Strafraum verfehlte den Adressaten nur knapp (73.). Von Leverkusen kam lange nichts.

Schrecksekunde dann für die Bayern in der Schlussphase: Nach einer Defensivaktion gegen Adli blieb Harry Kane am Boden liegen. Der Engländer musste behandelt werden und wurde durch Thomas Müller ersetzt (86.). Die Tormaschine der Bayern hatte in diesem Spiel keinen einzigen Torschuss gehabt - ein Novum für ihn, seitdem er in der Bundesliga spielt. Dagegen meldete sich Leverkusen mal wieder: Tella tauchte vor Neuer auf, um den dritten Torschuss seines Teams abzugeben. Der Ex-Nationalkeeper hatte den Ball aber sicher (87.). Ein Schuss des eingewechselten Konrad Lainer in der Nachspielzeit (90.+4) war der letzte Versuch des Spiels, dann war Schluss.