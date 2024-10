Harry Kane entscheidet das Spitzenspiel in vier Minuten: Bayern siegt gegen Stuttgart

FC Bayern gegen VfB Stuttgart - als diese beiden Teams das letzte Mal aufeinandertrafen, war das auch eine fußballerische Standortbestimmung: Mit 3:1 siegte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß Anfang Mai gegen die Münchner, die damals schon nichts mehr mit dem Titel zu tun hatten. Es war eine Vorentscheidung: Bekanntlich wurde der VfB am Ende Vizemeister, während die Bayern erstmals nach elf Jahren nicht den Titel holten und sogar nur auf Rang drei einlaufen sollten. An diesem Samstagabend dürften sich deswegen wohl einige im Trikot der Münchner etwas vorgenommen haben - zumal erstmals in der Kompany-Ära so etwas wie eine sportliche Delle zu beklagen war. Drei Spiele in Folge konnten die Bayern nicht mehr gewinnen. Die Folge daraus waren Diskussionen über die zu offensive Spielweise der Münchner.

Vincent Kompany stellte aber nichts um - im Gegenteil. Der Belgier vertraute aber exakt derselben Mannschaft, die auch gegen Frankfurt gestartet war. Bedeutet: Thomas Müller ersetzte weiterhin den angeschlagenen Jamal Musiala, der auf der Tribüne Platz genommen hatte. Zum ersten Mal im Kalenderjahr 2024 trat der FC Bayern damit mit der identischen Startelf in zwei Pflichtspielen nacheinander an. Ein Spektakel war es diesmal nicht, das die Münchner abfackelten - dafür stand am Ende ein wichtiger, aber erst zum Schluss hin glanzvoller 4:0-Sieg gegen den Vizemeister zu Buche. Mann des Spiels: Harry Kane, Schütze eines lupenreinen Hattricks im zweiten Durchgang.

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verletzte sich früh. Foto: Tom Weller/dpa

Schock für die Bayern nach fünf Minuten: Pavlovic muss verletzt runter

Stuttgart schien wild entschlossen, die Freiräume des Bayern-Spieles zu nutzen, lief schon im Bayern-Strafraum die ballführenden Münchner an. Die Bayern hatten zu Beginn ihre Mühe, sich aus der Umklammerung zu lösen. Der erste Torschuss gehörte den Gastgebern: Ein langer Ball von Alphonso Davies kam über Michael Olise zu Raphael Guerreiro. Der bediente Serge Gnabry. Der Schuss des in der VfB-Jugend ausgebildeten Flügelstürmers ging aber am Pfosten vorbei (3.). Der Schreckmoment für die Bayern folgte kurz darauf: Bei einem Luftduell kam Aleksandar Pavlovic unglücklich zuerst auf dem Rücken seines Gegenspielers Fabian Rieder, dann auf dem Boden auf. Die Folge: Nach acht Minuten musste der im Schulterbereich verletzte Jung-Nationalspieler durch Joao Palhinha ersetzt werden.

Nach einem frechen Stuttgarter Start übernahm das Heimteam das Kommando in der Partie. Kane hätte nach einem Vorstoß die Abschlusschance gehabt, legte aber quer auf Gnabry, der nicht an den Ball kam (11..). Die Münchner blieben spielbestimmend, ohne nennenswerte Chancen zu verzeichnen. Nach einer knappen halben Stunde wies die Bilanz knapp 70 Ballbesitz für die Bayern aus. Die bis dato größte Chance hatte Harry Kane: Nach einer Guerreiro-Flanke von rechts lief der Engländer auf den linken Pfosten ein, bekam den Ball aus Rücklage aber nicht auf, sondern über das Tor gedrückt (31.). Zwei Minuten später war es wieder Kane, der nach einem Steilpass auf das Tor von Nübel zulief, aber über die Latte knallte.

FC Bayern vs VfB: Kane wollte gegen Vagnoman einen Elfmeter haben

Ansonsten verlief der erste Durchgang eher unspektakulär, größter Aufreger war noch ein von Kane gegen Vagnoman geforderter Elfmeter. Dass der Schiedsrichter hier auf den Punkt hätte zeigen sollen, glaubte außer dem Münchner Stürmer aber kaum einer (36.). Nur sechs Torschüsse standen beim Seitenwechsel auf dem Konto der Bayern - Saison-Minuswert. Stuttgart hatte sogar nur zweimal versucht.

Nach Wiederanpfiff war das Bayern-Spiel etwas dynamischer - und prompt sprang auch eine Großchance heraus: Der erneut agile Michael Olise setzte Gnabry in Szene. Der legte im Strafraum auf Kane quer, doch der Engländer verpasste den Ball vier Meter vor dem Tor (51.). Aber auch der VfB schnupperte an der Führung: Nach einem Ballverlust des unglücklich agierenden Davies versuchte zuerst Demirovic, dann der von Leweling freigespielte Jeff Chabot sein Glück. Der Schuss des Abwehrchefs ging nur knapp über die Latte (53.).

FCB vs VfB: Ein Doppelschlag von Harry Kane innerhalb von vier Minuten stellte die Weichen

Und dann fiel doch noch ein Tor, doch noch durch den Kapitän der englischen Nationalmannschaft: Harry Kane versuchte es nach Zuspiel von Joshua Kimmich aus 25 Metern - und traf zum 1:0 (57.). Der von den Bayern an den VfB ausgeliehene Keeper Alexander Nübel sah dabei nicht gut aus. Der Treffer brachte die Stuttgarter sichtlich aus dem Konzept: Beinahe hätte Joao Palhinha kurz darauf auf 2:0 gestellt (58.), doch auch das erledigte Kane. Nach einer Hereingabe von Gnabry auf Müller bediente das Bayern-Urgestein den Goalgetter. Und der tat, was ein Goalgetter so tut und schoss zum 2:0 ein (61.). Innerhalb von drei Minuten war aus einem knappen Spiel eines geworden, das die Bayern nun nicht nur nach Spielanteilen, sondern auch nach Treffern dominierten. Beinahe hätte nach einem Konter-Zuspiel von Davies sogar einen lupenreinen Hattrick geschnürt, sein Schuss ging aber knapp drüber (68.).

Bayern war jetzt klar am Drücker, suchte das dritte Tor. Chancen gab es zuhauf, etwa als Kane den eingewechselten Leroy Sané bediente, dessen Schuss für Nübel aber kein Problem darstellte (76.). Die Sache mit dem lupenreinen Hattrick - drei Tore nacheinander in einer Halbzeit - erledigte Kane aber noch. Einen Schuss von Palhinha wehrte Nübel noch ab, den Abpraller verwertete die Nummer 9 der Bayern aber sicher (80.). Es war sein dritter Dreierpack in dieser Spielzeit. Wie war das nochmal mit der Krise, die dem Torschützenkönig der Vorsaison nachgesagt wurde?

Am Ende durfte mit dem eingewechselten Kingsley Coman nochmal ein anderer Spieler als Kane jubeln: Der Franzose setzte einen Schlenzer im Strafraum in den Kasten (89.). Die Bayern zeigten gegen den VfB, dass sie auch eher biedere Halbzeiten können, in denen es um die defensive Stabilität geht. Ein gutes Vorzeichen für die Aufgabe unter der Woche: Am Mittwochabend steht in der Champions League das Auswärtsspiel beim FC Barcelona an. Für Stuttgart steht am selben Tag das Spiel bei Juventus Turin an.