Biathlon

26.01.2024

Korruptions-Skandal um Ex-Präsident: Uhren, Prostituierte und Jagdausflüge

Plus Anders Besseberg war 25 Jahre lang Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU. Jetzt steht er in seiner norwegischen Heimat vor Gericht. Als Zeuge wird dort wohl auch Alfons Hörmann aussagen.

Von Andreas Kornes

Der Biathlon-Weltcupzirkus steuert auf seinen Saisonhöhepunkt zu. Der Weltverband IBU gönnt sich jährlich eine Weltmeisterschaft. Die nächste beginnt am 7. Februar in Nove Mesto. Die Biathlon-Kuh will gemolken werden. Vor allem in Deutschland sind die Skijäger ein Quoten-Garant. Regelmäßig sitzen Millionen Menschen vor den Bildschirmen, wenn es darum geht, die beste Mischung aus Schießen und Laufen zu finden. Zu diesem Hochglanzprodukt passt aber so gar nicht, was gerade in Norwegen vor sich geht. Dort steht der langjährige IBU-Präsident Anders Besseberg vor Gericht. Es geht um teure Uhren, Besuche bei Prostituierten und aufwendige Jagdausflüge für den passionierten Jäger Besseberg, bisweilen soll sogar aus einem Helikopter heraus auf Wölfe geschossen worden sein. Schon länger steht der Verdacht im Raum, dass die Kosten für diese Zuwendungen von Geldgebern in Russland übernommen worden seien.

Biathlon-Weltverband untersuchte die Amtszeit Bessebergs selbst

2021 hatte die IBU selbst eine externe Untersuchungskommission damit beauftragt, die Amtszeit Bessebergs genauer unter die Lupe zu nehmen. Deren Abschlussbericht erhebt schwere Vorwürfe: Der einstige IBU-Präsident soll russische Doping-Machenschaften gedeckt und deren Aufklärung behindert haben. Im Gegenzug habe es Geschenke gegeben.

