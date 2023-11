"Blamage in Österreich": Pressestimmen zur DFB-Niederlage

Im letzten Länderspieltest des Jahres verliert die deutsche Nationalmannschaft gegen Österreich. Fußball-Deutschland spricht von einer "Blamage".

Die deutsche Fußballnationalmannschaft unterliegt im EM-Testspiel seinen Gegnern in Österreich. 0:2 steht es am Ende, die Enttäuschung ist groß. Zuvor verloren die deutschen Fußballer bereits gegen die Türkei. Das nächste Testspiel findet im März 2024 gegen die Niederlande statt. Trainer Julian Nagelsmann sagte dem ZDF: "Wir haben es den Österreichern viel zu leicht gemacht. Wir waren nicht gut genug." So wird das Spiel in der Presse besprochen.

"Auch der letzte Länderspieltest des Jahres sorgt für Katerstimmung im deutschen Fußball: Deutschland hat nach der Niederlage gegen die Türkei auch gegen Österreich verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit fehleranfällig, ideenlos, uninspiriert." - Sportschau

"Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im Kalenderjahr 2023 einmal mehr blamiert. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann unterlag vier Tage nach der Heimpleite gegen die Türkei (2:3) auch Österreich am Dienstag in Wien nach einer schwachen Vorstellung mit 0:2 (0:2)." - Eurosport

Deutschland verliert gegen Österreich: "Der Frust ist gigantisch"

"Blamage in Österreich: Nach dem 2:3 gegen die Türkei kassierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Wien gegen Österreich eine in der Höhe noch schmeichelhaft 0:2 (0:1)-Schlappe." - Sport1

"Deutschland verliert das letzte Länderspiel des Jahres mit 0:2 und blamiert sich in Österreich. Die Nationalmannschaft liefert eine erschreckende Vorstellung ab, die in Rot für Leroy Sané gipfelt. Nichts macht Mut für die Heim-EM."- Welt

"Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stürzt tiefer in die Krise. Drei Tage nach der Pleite gegen die Türkei geht auch das Spiel in Österreich auf erschreckend schwache Weise verloren. Der Frust ist gigantisch und entlädt sich bei Leroy Sané in einer Tätlichkeit." - n.tv

"Defensiv fehleranfällig, offensiv harmlos: Im letzten Länderspiel des Jahres war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft chancenlos." - Spiegel

"Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann auch zum Jahresabschluss kein Erfolgserlebnis feiern. Nach der Niederlage gegen die Türkei gibt es auch gegen Österreich nichts zu holen. Der Gesamteindruck des viermaligen Weltmeisters: Besorgniserregend." - Bayerischer Rundfunk

"Nach dem nächsten Tiefschlag droht dem DFB-Team bei der EM das nächste Turnierdebakel: Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft haben sich mit einer alarmierenden Frust-Vorstellung in die lange Länderspielpause verabschiedet." - Stern

Niederlage in Wien: "Sowohl die Defensive als auch die Offensive enttäuschen"

"Die deutsche Nationalmannschaft liegt am Boden. Gegen Österreich ist Deutschland über die vollen 90 Minuten absolut chancenlos. Das Spiel der DFB-Elf ist ohne Leidenschaft und ohne Ideen. Sowohl die Defensive als auch die Offensive enttäuschen in Wien und haben keine Mittel gegen die starken Österreicher. Rund sieben Monate vor dem Beginn der Heim-EM bleiben Spieler, Verantwortliche und Fans nur ratlos zurück. Die Fehler sind vielfältig und tiefgreifend. Es ist äußerst fragwürdig, wie die Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann den Totalschaden bis zum Eröffnungsspiel in ein funktionierendes Gefüge umwandeln." - Frankfurter Rundschau

"Das DFB-Team war über die komplette Spielzeit die unterlegene Mannschaft und zeigte einen erschreckend schwachen Auftritt. Nach dem Platzverweis von Sané in der 52. Minute war die Begegnung schon fast gelaufen." - Focus