Ehemaliger BVB-Torwart Wolfgang „Teddy“ de Beer ist tot

Der ehemalige Torwart des Fußball-Clubs Borussia Dortmund Wolfgang „Teddy“ de Beer ist tot. Der BVB-Keeper starb am 30. Dezember „plötzlich und unerwartet“, wie der Verein in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb. Am zweiten Januar hätte de Beer seinen 61. Geburtstag gefeiert.

BVB-Torwart Wolfgang „Teddy“ de Beer stirbt kurz vor seinem 61. Geburtstag

„Sein Tod macht uns alle sprachlos“, schrieb der Club in seiner Mitteilung. „‚Teddy‘ war einer der Guten. Auf dem Platz, aber vor allem auch abseits des grünen Rasens“, hieß es weiter. „Die Borussen-Familie ist geschockt und tieftraurig. Wir alle werden ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren.“

De Beer wechselte 1986 von MSV Duisburg nach Dortmund, wo er lange als erster oder zweiter Torwart spielte. Später trainierte er die Keeper des Clubs. 2001 beendete er seine Karriere, blieb nach Angaben des BVB aber bis zuletzt in der Fanbetreuung Dortmunds tätig.