Wie spannend wird die Bundesliga-Saison?

Spannend war die vergangene Bundesliga-Saison nun wirklich nicht. Am Ende trennte Bayer Leverkusen ein 17-Punkte-Vorsprung vom Tabellenzweiten. Trotzdem war die Spielzeit 2023/24 eine der unterhaltsamsten der vergangenen Jahre. Das liegt zu einem nicht kleinen Anteil an der Schadenfreude der Fußball-Anhänger – so sie es nicht mit dem FC Bayern halten. Die Münchner übertrafen sich in skurrilen Auftritten auf und neben dem Platz – mit dem Höhepunkt einer Trainersuche, die in ihrer Dramatik dem Reality-TV nicht unähnlich ist. Er wird es, nein, er wird es nicht, dann wird es dafür aber er, nein, er wird es nicht, jetzt bekommen sie sich aber, hach, nein, schau her, er wird es, damit war aber nicht zu rechnen.

Am Ende ist es in Vincent Kompany ein Trainer geworden, der zu Beginn der Münchner Fahndung selbst nicht damit gerechnet haben dürfte, erwählt zu werden. So unterhaltsam also die vergangene Saison war, so spannend dürfte die kommende werden. Die Münchner haben ihren Kader an jenen Stellen verstärkt, an denen es zuletzt an Qualität fehlte. Das alleine wird allerdings noch nicht genügen, um die Leverkusener von der Spitze zu holen. Ein Einbruch Bayers ist nicht zu erwarten, dafür wirkt die Mannschaft zu gefestigt. Wahrscheinlich aber wird sie nicht erneut eine Saison spielen, an deren Ende in der Bundesliga keine einzige Niederlage steht.

Nuri Sahin entfacht frischen Wind

Den Münchnern wird keine durchschnittliche Saison genügen, um den Titel zu holen. Die Leverkusener wiederum werden sich größeren Widerstands erwehren müssen, um oben zu stehen. Und dann ist da in Borussia Dortmund ein dritter Verein, der sich leise Hoffnungen macht, in den Titelkampf einzugreifen. Mit Nuri Sahin als neuem Trainer hat der Klub Aufbruchsstimmung erzeugt. In Niklas Süle wirkt der talentierteste deutsche Innenverteidiger austrainiert wie nie und in der Offensive mangelt es den Borussen sowieso nicht. Die Spielzeit 2024/25 verspricht eine der spannenderen zu werden.