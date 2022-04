Bericht: Bielefeld entlässt Kramer – Nachfolger steht fest

Arminia Bielefeld hat sich kurz vor dem Saisonende offenbar von Trainer Frank Kramer getrennt. Der Nachfolger, der den Klub vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten soll, steht bereits fest.

Arminia Bielefeld steckt mitten im Kampf gegen den Abstieg - und der Klassenerhalt soll nun wohl mit einem neuen Trainer gelingen. Die Neue Westfälische berichtet, dass sich der Bundesliga-Klub von Trainer Frank Kramer getrennt hat. Der 49-Jährige hatte zuletzt sechs Pleiten in sieben Spielen mit dem Klub kassiert.

Unter Kramer rutschte die Arminia in einer schwachen Rückrunde auf Rang 17 der Bundesliga-Tabelle ab. Die Bielefelder sind damit in akuter Abstiegsnot. Kramer hatte das Team seit März 2021 betreut und in der vergangenen Spielzeit zum Klassenerhalt geführt. Auch sein Co-Trainer Ilia Gruev soll mit sofortiger Wirkung freigestellt worden sein.

Video: dpa

Nachfolger von Kramer steht fest: Kostmann übernimmt

Der Nachfolger für Kramer steht unterdessen bereits fest. Torwarttrainer Marco Kostmann soll das Ruder bei der Arminia übernehmen. Unterstützt wird er von Michael Henke. Der 64-Jährige war bis vergangenen Sommer als Sportdirektor beim FC Ingolstadt aktiv, zuvor machte er sich als langjähriger Co-Trainer von Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld einen Namen.

Kostmann und Henke bleiben mit Bielefeld noch vier Spiele Zeit, um den Abstieg zu vermeiden. Die Gegner: 1. FC Köln, Hertha BSC, VfL Bochum und RB Leipzig.

