Skyliners verpflichten Ex-Nationalspieler Heckmann

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat sich mit Ex-Nationalspieler Patrick Heckmann verstärkt. Der 32-Jährige spielte zuletzt für die Towers Hamburg, wo sein Drei-Monats-Vertrag in dieser Woche ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde.

Heckmann absolvierte in seiner Karriere 34 Länderspiele und ging in der Bundesliga zuvor auch schon für Bamberg und Ulm auf Korbjagd. Die Hessen meldeten den Small Forward am Freitagabend bei der BBL nach, sodass Heckmann heute Abend bereits im Kellerduell gegen seinen Ex-Verein aus Hamburg zum Einsatz kommen könnte.