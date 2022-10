"Verlorenen Sohn Haaland in Ketten gelegt": Pressestimmen zum BVB

Borussia Dortmund hat den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Der BVB erkämpfte sich ein 0:0 gegen das Starensemble von Manchester City.

Borussia Dortmund hat den zweiten Matchball genutzt und mit einem Unentschieden gegen Manchester City den Einzugs ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Die Dortmunder erkämpften sich ein 0:0 gegen das Starensemble um den ehemaligen BVB-Profi Erling Haaland. In der zweiten Halbzeit bewahrte Torhüter Gregor Kobel den BVB vor einem Rückstand, als er einen Foulelfmeter von Riyad Mahrez parierte (58.).

Mit acht Punkten liegt Dortmund drei Punkte vor dem FC Sevilla. Den direkten Vergleich hat der BVB gewonnen. Das letzte Spiel der Gruppenphase beim FC Kopenhagen nächste Woche Mittwoch ist damit bedeutungslos geworden.

BVB - Manchester City: Pressestimmen aus Deutschland

"Im Rückspiel gegen Manchester City war der BVB die gefährlichere Mannschaft, verschwendete aber gute Torchancen. Das drohte sich zu rächen, als City einen Elfmeter bekam. Torwart Gregor Kobel rettete das Remis."- Spiegel

"Die Borussia steht gegen Manchester City unter Dauerdruck, rettet dank Keeper Kobel aber einen Punkt - und qualifiziert sich fürs Achtelfinale. Für Erling Haaland verläuft der Abend eher frustrierend." - Süddeutsche Zeitung

"Hut ab, Borussia Dortmund! Der in dieser Saison oft wackelnde und an dieser Stelle zurecht kritisierte BVB hat dem haushohen Favorit Manchester City alles abverlangt und ein 0:0 erkämpft." - Sport1

"Borussia Dortmund trotz Manchester City ein 0:0 ab uns zieht ins Achtelfinale der Champions League ein. Die starke BVB-Defensive legt den 'verlorenen Sohn' Erling Haaland in Ketten, Sturmtalent Karim Adeyemi entnervt zudem den derzeit spannendsten Außenverteidiger im europäischen Fußball. Aber all das zählt nur halb so viel, wenn man einfach die Bude nicht trifft." - Eurosport

"Dieses Wiedersehen hatte er sich anders vorgestellt! 164 Tage nach seinem letzten Heimspiel für den BVB kehrt Erling Haaland (22) nach Dortmund zurück – und bleibt beim 0:0 mit Manchester City torlos." - Bild

"Dem BVB bleibt eine weitere Nervenprobe erspart. Schon vor dem letzten Gruppenspiel in Kopenhagen gelingt beim 0:0 gegen Manchester City der Einzug in das Achtelfinale der Champions League." - Sportschau

Champions League: Pressestimmen aus England zu BVB - Manchester City

"Haaland hat eine miserable Nacht bei der Rückkehr zu seinem alten Club und Mahrez verschoss einen weiteren Elfmeter." - The Sun

"Borussia Dortmund hat sich mit einer Leistung von Reife und Ehrgeiz für die letzten 16 qualifiziert, die vielleicht sogar – mit etwas mehr Souveränität und Durchschlagskraft im letzten Drittel – mit allen drei Punkten geendet hätten." - The Guardian

"Manchester City spielte bei Borussia Dortmund ein langweiliges Unentschieden, da beide Mannschaften nicht ins Netz trafen, aber es reichte aus, um der Mannschaft von Pep Guardiola den Titel des Gruppensiegers zu sichern." - Mirror