Champions-League-Auslosung heute: Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale 24/25 - Termin, Übertragung und die Teams

Die UEFA Champions-League Saison 2024/25 feiert Jubiläum, denn mit der diesjährigen Spielzeit läuft der wichtigste europäische Fußball-Wettbewerb aktuell in seiner 70. Auflage. Dies bietet Anlass, den Turniermodus ein wenig zu modifizieren. Der ehemalige „Europapokal der Landmeister“ hat in diesem Jahr 36 Mannschaften, anstatt den üblichen 32, die am Turnier teilnehmen. Des Weiteren wurde das Turnierformat zunächst über eine Ligaphase ausgespielt, welche die Gruppenphase ersetzte. Das Finale um den Henkelpott findet schließlich am Ende der Saison in der Allianz-Arena in München statt.

Nachdem die Ligaphase, als auch die Playoff-Runde ausgespielt sind, stehen auf dem Weg zum Finale nun die K.-o.-Spiele an. Vorher bedarf es jedoch der Auslosung der jeweiligen Partien im Achtelfinale, Viertelfinale sowie Halbfinale. In diesem Artikel finden Sie daher alle wichtigen Informationen rundum die Teams, den Termin und die Übertragung der Auslosung der UEFA Champions-League 2024/25.

UEFA Champions-League 2024/25: Termin - Wann werden Achtelfinale, Viertelfinale & Halbfinale ausgelost?

Die Auslosung für die Achtelfinal-, Viertelfinal- & Halbfinal-Partien ist für Freitag, den 21. Februar um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit terminiert. Die Austragung findet in der Schweiz, genauer gesagt in Nyon am Genfersee statt. Zum besseren Überblick finden Sie an dieser Stelle alle wichtigen Informationen rund um den Termin der Auslosung:

Termin: Freitag, den 21. Februar

Uhrzeit: 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Ort: House of European Football, Nyon (Schweiz)

Auslosung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale der Champions-League 2024/25: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Champions-League 2024/25 findet wie üblich im Pay-TV statt. Was die Auslosung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale angeht, müssen Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch keineswegs auf ein kostenpflichtiges Abonnement zurückgreifen. Hierbei gibt zweierlei Möglichkeiten. Einerseits gibt es einen offiziellen Livestream von der UEFA. Gleichzeitig kann die Auslosung aber auch im analogen TV auf dem Sender Sky Sport News angeschaut werden.

K.o-Phase in der UEFA Champions-League 2024/25: Welche Teams sind dabei?

Nach dem Ausspielen der Ligaphase und der Playoffs wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, welche Teams in den Lostöpfen verbleiben:

Acht Teams aus der Ligaphase

FC Liverpool FC Barcelona FC Arsenal Inter Mailand Atletico Madrid Bayer 04 Leverkusen Lille OSC Aston Villa

Acht Teams aus den Playoffs

Borussia Dortmund Real Madrid Bayern München PSV Eindhoven Paris Saint Germain Benfica Lissabon Feyenoord Rotterdam Club Brugge

UEFA Champions-League 2024/25: Ablauf der Auslosung für das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale

Achtelfinale:

Ab den Playoffs der Champions-League 2024/25 gibt es einen festgelegten Turnierbaum, der nun zum Vorschein kommt. Es werden zunächst vier Paare aus den acht Mannschaften gebildet, welche die ersten acht Plätze in der Ligaphase belegt haben. Somit bilden Platz 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 sowie 7 und 8 jeweils einen Topf. Im Anschluss wird mit dem ranghöchsten Topf angefangen, wobei die erste gezogene Mannschaft auf ihren reservierten Platz auf der silbernen Seite des Turnierbaums gelangt. Nach der Ziehung der anderen Mannschaft wird diese auf ihren reservierten Platz auf der blauen Seite des Turnierbaums gesetzt. Nach diesem Prinzip wird bis zum Ende allen gesetzten Mannschaften ein Platz im Turnierbaum zugeordnet, wodurch letztlich alle Begnegungen im Viertelfinale zum Vorschein kommen. Grundsätzlich haben die gesetzten Teams, also die Teams der Plätze 1 bis 8 in der Ligaphase für das Rückspiel im Achtelfinale Heimrecht.

Viertelfinale:

Bei der Auslosung der Viertelfinal-Spiele geht es primär um die Reihenfolge der Spiele, also welche Mannschaft zuerst im heimischen Stadion spielen darf. An diesem Punkt gibt es vier Töpfe mit jeweils zwei Mannschaften, also allen Siegern der Viertelfinal-Spiele. Zwei Töpfe befinden sich auf der silbernen, und zwei Töpfe auf der blauen Seite des Turnierbaums. Nachdem die Kugeln im ersten Topf der silbernen Seite gemischt werden, bestimmt die hieraus gezogene erste Mannschaft, wer das erste Spiel im Viertelfinale zu Hause bestreitet. Die zweite Kugel hingegen legt fest, welche Mannschaft das Rückspiel daheim bestreitet. Nach diesem Prinzip werden alle restlichen Viertelfinal-Spiele ermittelt.

Halbfinale:

Bei den Halbfinals werden zwei Töpfe vorbereitet, jeweils einer für die silberne und die blaue Seite. Nun werden die Kugeln auf der silbernen Seite gemischt und gezogen. Die erste Mannschaft darf dabei das Hinspiel daheim bestreiten, die zweite Kugel das Rückspiel. Die geschieht zum Schluss nach gleichem Muster auf der blauen Seite des Turnierbaums.