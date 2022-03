Auslosung fürs Champions-League-Viertelfinale 2022: Übertragung live, Uhrzeit, Regeln und Mannschaften

Am 18. März findet die Auslosung fürs Viertelfinale 2022 der Champions League statt. Hier erfahren Sie alles rund um Übertragung, Datum, Uhrzeit, Regeln und Mannschaften.

Heute, am Freitag, dem 18. März 2022, wird das Viertelfinale der Champions League 2021/22 ausgelost. Unter den Teams der Viertelfinalspiele ist auch eine deutsche Mannschaft. Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zur Auslosung der CL-Partien. Gibt es eine Übertragung live im TV oder Stream? Wann ist der genaue Termin mit Datum und Uhrzeit? Welche Mannschaften sind noch dabei? Und welche Regeln gelten in diesem Jahr?

Champions League: Auslosung der Viertelfinalpartien - Datum und Uhrzeit

Heute, am Freitag, 18. März 2022, findet die Auslosung der Viertelfinal-Spiele statt. Die Losung beginnt um 12.00 Uhr am Hauptsitz der UEFA in Nyon ( Schweiz).

Champions League 2021/22, Übertragung: Die Auslosung des Viertelfinales live im TV oder Stream

Die Auslosung der Viertelfinal-Partien wird nicht im Free-TV übertragen. Sie möchten die Ziehung der Mannschaften trotzdem gerne live ansehen? Kein Problem. Die UEFA überträgt das Losverfahren auf ihrer Website über den kostenlosen Live-Stream.

Video: SID

Zudem wird auch Sky Sport die Auslosung der Viertelfinals live im TV übertragen. Sky bietet außerdem die Möglichkeit, die Übertragung live im Stream auf der Sendereigenen Website und in der Sky Sport App mitzuverfolgen.

Viertelfinal-Auslosung der CL 2021/22: Welche Mannschaften sind im Lostopf?

Da es im Viertelfinale vier Spiele gibt, sind logischerweise acht Teams im Lostopf für die K.o.-Partien der Champions League 2021/22. Als einzige deutsche Mannschaft ist weiterhin der FC Bayern München dabei. Alle Mannschaften, die den Einzug ins Viertelfinale geschafft haben, finden Sie hier:

FC Bayern (GER)

(GER) FC Liverpool (ENG)

(ENG) Chelsea (ENG)

Manchester City (ENG)

(ENG) Real Madrid ( ESP )

( ) Villarreal ( ESP )

) Atletico Madrid ( ESP )

( ) Benfica Lissabon (POR)

Die Chancen für den FC Bayern scheinen nach dem Achtelfinale gar nicht so schlecht zu stehen. Zwar ging das Hinspiel gegen Salzburg mit einem 1:1 unentschieden aus, dafür konnten die Münchner mit einem Spielergebnis von 7:1 das Rückspiel für sich entscheiden. Gegen wen die Bayern nun im Viertelfinale spielen, wird sich heute zeigen.

Lesen Sie dazu auch

Welche Regeln gelten bei der Auslosung des Champions-League-Viertelfinales 2021/22?

Bei der Auslosung der Champions League 2021/22 gibt es weder Setzlisten noch andere Beschränkungen, weshalb jede Mannschaft auf jede andere treffen kann. Außerdem findet im Anschluss an die Loszeremonie eine weitere Ziehung statt, die das "Heimteam" des jeweiligen Spiels festlegt.

Zusätzlich wird auch am 18. März ausgelost, welche jeweiligen Gewinnerteams im Halbfinale aufeinandertreffen.

UEFA Champions League 21/22: Das sind die nächsten Termine

Die K.o.-Phase: