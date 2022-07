Champions League 22/23: Übertragung live im TV

Wer überträgt die CL 2022/23? Alle Infos zu den Terminen und Uhrzeiten der Übertragung der UEFA CL 22/23 in TV und Stream erfahren Sie hier.

Wer hat sich die Rechte zur Übertragung der Champions League 22/23 im Free-TV und Live-Stream gesichert? Am 5. Juli startete die 1. Qualifikationsrunde der UEFA CL 22/23, die Gruppenphase startet am 6. September, die K.o.-Phase am 14. Februar 23. Ob Fans die Partien im Free-TV verfolgen können oder bei Pay-TV-Anbieter fündig werden, verraten wir Ihnen hier.

Champions League im Free-TV: ZDF oder ARD?

Die Rechte für die Champions League 22/23 haben sich die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime gesichert.

Im Free-TV wird lediglich das Finale in Istanbul, am 10. Juni 2023, live im ZDF zu sehen sein. Ob die teilnehmenden Finalgegner aus Deutschland sind, ist dabei unerheblich. Das ZDF überträgt das Finale der auf jeden Fall kostenlos und live im Free-TV. Bereits in der Saison 21/22 kehrte die UEFA Champions League ins Free-TV zurück und öffentlich-rechtliche Sender übertrugen das Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City.

Champions League im Free-TV:

10. Juni 2023: ZDF - Finale der CL 22/23

CL 22/23 im Live-Stream: DAZN oder Amazon Prime?

Wie bereits in der vergangenen Saison überträgt die kostenpflichtige Streamingplattform DAZN den Großteil der Partien der Champions League. Jeden Dienstag können Fans in der Vorrunde und in der K.o.-Phase auch ein Spiel auf Amazon Prime verfolgen.

Die Champions League im TV: Gruppenphase, Qualifikation und K.o.-Phase





Phase Runde Auslosung Termine Free-TV Pay-TV Qualifikation 1. Qualifikationsrunde

5./6. & 12./13 Juli 22

DAZN

2. Qualifikationsrunde

19./20. & 26./27. Juli 22

DAZN

3. Qualifikationsrunde

2./3. & 9. August 22

DAZN

Playoffs

16./17. & 23./24. August 22

DAZN Gruppenphase Spieltag 1

6./7. September 22

DAZN

Spieltag 2

13./14. September 22

DAZN

Spieltag 3

4./5. Oktober 22

DAZN

Spieltag 4

11./12. Oktober 22

DAZN

Spieltag 5

25./26. Oktober 22

DAZN

Spieltag 6

1./2. November 22

DAZN Termine für die K.o.-Phase Achtelfinale

14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 23

DAZN/Sky (Dienstag, 1 Spiel)

Viertelfinale

11./12. & 18./19. April 23

DAZN/Sky (Dienstag, 1 Spiel)

Halbfinale

9./10. & 16./17. Mai 23

DAZN/Sky (Dienstag, 1 Spiel)

Finale

10. Juni 23 ZDF DAZN