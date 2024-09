CL-Spiele am 18. September 2024: Wer spielt heute in der Champions League?

Die Champions League findet 2024/25 in einem neuen Format statt: Anstelle der Gruppenphase gibt es nun die sogenannte Ligaphase - das bedeutet, alle 36 Mannschaften treten in einer großen Liga an. Jedes Team trifft dabei auf acht verschiedene Gegner, die zuvor per Los bestimmt wurden. Insgesamt bestreiten alle Teilnehmer vier Heim- und vier Auswärtsspiele, anschließend entscheiden die erzielten Punkte darüber, welche Mannschaften in die nächste Runde einziehen und wer aus dem Wettbewerb ausscheidet. Die acht besten Teams qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale, während die Vereine auf den Plätzen 9 bis 16 in den Playoffs gegen die Klubs auf den Rängen 17 bis 24 antreten. Die Mannschaften auf den Plätzen 25 bis 36 sind sofort raus und erhalten auch keinen Platz in der Europa League.

Am 18. September bestreitet auch ein Bundesligist sein erstes Spiel in der Champions League 2024/25. Welche Mannschaften treten heute in der Ligaphase an? Um wie viel Uhr finden die Spiele statt und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

CL-Spiele am 18.9.24: Wer spielt heute in der Champions League?

Sechs Spiele finden am 18. September 2024 in der Champions League statt. Dementsprechend sind erneut zwölf Mannschaften am Mittwoch in der Ligaphase gefordert, darunter auch Borussia Dortmund. Der BVB schaffte es in der vergangenen CL-Saison bis ins Finale, scheiterte im Endspiel dann aber am späteren Sieger Real Madrid. Schon am 3. Spieltag der Ligaphase gibt es ein Wiedersehen zwischen den beiden Mannschaften - heute am 1. Spieltag treffen die Dortmunder aber zunächst auswärts auf den FC Brügge aus Belgien. Der Finalist aus der letzten Saison geht als Favorit in die Partie.

Das sind gemäß des Champions-League-Spielplans die Begegnungen am 18.9.24, inklusive Infos zur Übertragung:

18. September 2024, 18.45 Uhr: FC Bologna - Schachtar Donezk ( DAZN )

18. September 2024, 18.45 Uhr: Sparta Prag - RB Salzburg ( DAZN )

18. September 2024, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - FC Girona ( DAZN )

18. September 2024, 21 Uhr: FC Brügge - Borussia Dortmund ( DAZN )

18. September 2024, 21 Uhr: Celtic Glasgow - Slovan Bratislava ( DAZN )

18. September 2024, 21 Uhr: Manchester City - Inter Mailand ( DAZN )

Champions League 2024/25 live: Übertragung im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 24/25 übernehmen in dieser Saison erneut Amazon Prime Video und DAZN. Bis auf wenige Ausnahmen laufen die meisten Spiele exklusiv bei DAZN, der Streaming-Dienst von Amazon zeigt pro Spieltag nur eine Partie am Dienstag. Sofern es der Spielplan zulässt, handelt es sich dabei immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung. Am 1. Spieltag gibt es bei Prime Video die Begegnung zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart zu sehen. Alle übrigen Spiele der Königsklasse werden in voller Länge nur bei DAZN übertragen. Ein Abo kostet derzeit in der günstigsten Variante 34,99 Euro im Monat, wenn man direkt einen Jahresvertrag abschließt. Im Free-TV wird derweil lediglich ein einziges CL-Spiel ausgestrahlt, nämlich das Finale am 31. Mai 2025.