Mannschaftsarzt des FCA klärt auf: Sind Corona-Impfungen schlecht für das Herz?

Plus Impfskeptiker verweisen auf zwei Sportlerinnen, die nach der Corona-Impfung an einer Herzmuskelentzündung litten. Die Zahlen legen aber nahe, dass eine Infektion gefährlicher ist.

Das sei schon richtig. "Wir wissen, dass tatsächlich vermehrt Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern auftreten, die mit Astra geimpft wurden", sagt Dr. Andreas Weigel. Der Internist ist Mannschaftsarzt des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Herzmuskelentzündung, Impfung, Zusammenhang. Impfskeptiker verbuchen das auf ihrer Habenseite. Allerdings relativiert Weigel auch gleich.