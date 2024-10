Keine Geschenke mehr: So analysieren die FCA-Spieler die Niederlage in Freiburg

Wo sind eigentlich die vielen Fans, die über Jahre hinweg an dieser Stelle die Ablösung von Stefan Reuter gefordert haben? Jetzt habt Ihr die Quittung, oder wie der Engländer sagt: Now we have the salad. Ein Sportdirektor-Praktikant experimentiert an einem Kader und versucht herauszufinden, was wohl passiert, wenn man reihenweise motivierte, loyale Spieler ziehen lässt und durch ausgemusterte, geld-satte Ex-Stars aus aller Welt ersetzt. Jess Thorup tut mir Leid, denn er badet das jetzt aus. Dass in dieser Mannschaft viele Spieler ihre Trikots auf dem Platz derart schonen, dass diese ohne Dreck und Schweiß wieder in den Schrank gehängt werden können, ist zwar ein Baustein für die Umwelt aber führt auf direktem Wege ans Tabellenende. Wo bleibt Alexander Rosen, warum ist der Herr Jurendic noch da und wir vertrödeln die wertvolle Zeit, um in der nächsten Transferperiode qualifiziert nachzulegen?