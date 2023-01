"Das beste Leg aller Zeiten" – Pressestimmen zum Finale der Darts-WM

Michael Smith ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister. In einem denkwürdigen Finale wirft er einen Neun-Darter und bezwingt den Top-Favoriten. Die Presse ist begeistert.

Erst brachte Michael Smith den Alexandra Palace in London zum beben, dann folgten die großen Gefühle. Der 32 Jahre alte Engländer hat sich am späten Dienstagabend zum erstem Mal zum Darts-Weltmeister gekrönt und dabei die ein oder andere Träne vergossen. In einem hochklassigen Finale konnte Smith den favorisierten Niederländer Michael van Gerwen mit 7:4 schlagen. Inklusive: Ein perfektes Leg, bei dem er die 501 Punkte mit neun Darts auf null brachte. Ein sogenannter Neun-Darter. Die Presse feiert den ersten großen Weltmeister im Sportjahr 2023, der im Halbfinale den Deutschen Gabriel Clemens bezwungen hatte.

Darts-WM 2023: Pressestimmen zum Finale aus Deutschland

"Michael Smith am Ziel seiner Träume! Der Engländer ist nach einem historischen Finale bei der PDC-WM 2023 erstmals Darts-Weltmeister. Auf dem Weg zu seinem erstem Gewinn der Sid Waddell Trophy und eines Preisgelds von 500.000 Pfund warf er im dritten Leg des zweiten Satzes einen Neun-Darter." – Sport1

"Gaga-Bezwinger neuer Darts-König. Smith gewinnt Wahnsinns-Finale gegen van Gerwen." – Bild

"Michael Smith hat sich bei der Darts-WM in London erstmals den Titel gesichert. Der 32-jährige Engländer gewann am Dienstagabend das hochklassige Finale im Alexandra Palace mit 7:4 gegen den dreimaligen Titelträger Michael van Gerwen ( Niederlande) und übernahm damit gleichzeitig die Führung in der Weltrangliste. Smith sorgte dabei im zweiten Satz mit einem Neundarter für ein besonderes Highlight." –Eurosport

"Durchmarsch in 44 Tagen: Darts-Weltmeister Smith auf dem Gipfel. Bis November 2022 wurde Michael Smith noch immer als Sieger des 'Shanghai Darts Masters' angekündigt, weil er keine größeren Titel vorzuweisen hatte. Das hat sich schnell geändert." – dpa

Smith bezwingt van Gerwen im Darts-WM-Finale: Pressestimmen aus England und den Niederlanden

England

"Michael Smith wirft einen Neun-Darter auf dem Weg zum PDC-Weltmeistertitel gegen van Gerwen. Von dem Moment an, als er als Teenager seine erste 180 warf, glaubte Michael Smith, es sei sein Schicksal, Weltmeister zu werden. Zweimal war er schon verzweifelt nah dran und verlor im größten Spiel von allen - unter anderem hier 2019 gegen Michael van Gerwen - aber nicht einmal in seinen kühnsten Träumen hätte Smith geahnt, dass er sein Schicksal unter diesen Umständen endlich erfüllen würde. 'Dieses Gefühl wird nie übertroffen werden', gab der neue Weltmeister nach einem Moment zu, von dem er dachte, dass er nie eintreten würde." – The Guardian

"Ally Pally Knaller. Michael Smith feierte ein sensationelles Neun-Dart-Finish in dem besten Leg, das der Sport je erlebt hat - und erfüllte dann sein Schicksal als Weltmeister." – The Sun

"'Das beste Leg aller Zeiten': Darts-Fans loben Michael Smiths sensationellen Neun-Darter auf dem Weg zum WM-Titelgewinn. Er profitiert davon, dass Michael van Gerwen das seltene Kunststück nur Sekunden zuvor knapp verpasst hat." – Daily Mail

Niederlande

"Van Gerwen schwer enttäuscht: 'Ich habe die Nase voll'. Michael van Gerwen ist 'krank' von seiner Niederlage im Weltcup-Finale gegen Michael Smith. Der Niederländer musste sich dem Engländer am Dienstagabend nach einem spannenden Kampf beugen: 7:4." – De Telegraaf

"Emotionaler Michael van Gerwen verliert legendäres Weltcup-Finale gegen Michael Smith." – AD