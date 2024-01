Luke Littler steht im Finale: Wer ist das Darts-Wunderkind?

Der 16-jährige Luke Littler ist die Sensation bei der Darts-WM. Nach einem Sieg über Ex-Weltmeister Rob Cross steht er im Finale. Ein Porträt des Wunderkinds.

Und dann gibt es sie doch noch: Die Situationen, in denen Luke Littler tatsächlich wie ein 16-Jähriger wirkt. Am 25. Dezember veröffentlichte seine Mutter Lisa Littler ein Bild ihres Sohnes, der nach dem Aufstehen die Geschenke öffnet, die für ihn unter dem Weihnachstbaum lagen. "Nur ein 16-Jähriger, der seine Geschenke öffnet", schrieb sie dazu. Nur zwei Tage später bekam man wieder den Luke Littler zu sehen, über den die Darts-Welt staunt wie bislang über keinen anderen: Mit 4:1 ließ der Teenager, der auch als Enddreißiger durchgehen könnte, dem kanadischen Darts-Profi Matt Campbell im Halbfinale keine Chance. Am Dienstagabend dann der nächste Erfolg. In einem hochklassigen Match gegen Ex-Weltmeister Rob Cross setzte er sich mit 6:2 durch.

Littler, der als ungesetzter Junioren-Weltmeister zur Darts-WM kam, wirkte bei dem Erfolg genauso sicher wie bei all seinen anderen Siegen bei diesem Turnier. Und angesichts seiner bisherigen Auftritte wäre es mittlerweile sogar eine Überraschung, würde sich Littler nicht den WM-Titel holen.

Denn bislang wirkte es in jedem einzelnen Match so, als ob Littler sich nicht einmal richtig anstrengen muss, um am Ende den Sieg in der Tasche zu haben. Teilweise verzichtete er in der Pause während der Sätze darauf, sich in der Spielerkabine zu sammeln und auszuruhen und feierte stattdessen mit den Zuschauern im Alexandra Palace, sang die Partylieder mit. Während andere mit verkniffenen Mienen am Brett stehen, scherzt er, grinst und winkt ins Publikum. Littlers Auftritt bei dieser WM – er ist bislang eine einzige Machtdemonstration.

Luke Littler wirkt, als ob er für Darts geboren wurde

Littler, so scheint es, ist nicht nur das vielleicht größte Talent, das dieser Sport jemals gesehen hat – es scheint geradezu, als ob er für Darts geboren wurde. Wie seine Eltern erzählen, soll er bereits mit eineinhalb Jahren seine ersten Magnetpfeile auf ein Brett geworfen haben. Mit 14 Jahren gelang ihm der erste Neun-Darter, also das perfekte Spiel. Die Corona-Pandemie verbrachte er tagelang am Darts-Brett. "Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt, während der Covid-Lockdowns ans Board zu gehen", so Littler. Der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Schüler – Vater Anthony ist Taxifahrer, Mutter Lisa verkauft Duftkerzen – reifte in dieser Zeit zur heißesten Aktie des Darts-Sports. Sollte ihr Sohn am 3. Januar neuer Darts-Weltmeister werden – wovon Englands Wettmacher überwiegend ausgehen – erhält der 16-Jährige das Preisgeld von 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro).

Die Experten überschlagen sich mit Lob. "Er wird einer der besten Darts-Spieler werden, die es jemals gegeben hat", sagte der mehrfache Weltmeister Phil Taylor schon vor der WM über Littler. Taylor ist – das sollte an dieser Stelle erwähnt werden – mit 16 Weltmeistertiteln nicht nur der erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Sports, sondern für Darts in etwa das, was beim Fußball Pelé, Beckenbauer, Ronaldo und Messi in kombinierter Variante darstellen würden. Nur logisch also, dass Taylor auch als Littlers Vorbild fungiert – und Vergleiche zwischen den beiden gibt es schon jetzt zuhauf.

Lesen Sie dazu auch

Viele sehen in Luke Littler den Darts-Dominator der kommenden Jahre

Bis jetzt wirkt es nicht, als ob gegen Littler ein Kraut gewachsen wäre. Viele sehen in ihm den großen Dominator dieses Sports in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Ob ihn Top-Favorit Luke Humphries in einem möglichen Finale so unter Druck setzen können, dass er an seine Grenzen gehen muss – das ist Frage, die bald beantwortet werden wird. Sonderlich viel scheint aber nicht dafür zu sprehen.