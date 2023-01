Halbfinale der Darts-WM 2023: So sehen Sie Gabriel Clemens - Michael Smith live

Gabriel Clemens und Michael Smith treten heute im Halbfinale der Darts-WM 2023 gegeneinander an. Hier finden Sie die Infos zur Uhrzeit und zur Übertragung im TV oder Live-Stream.

Gabriel Clemens sorgte bei der Darts-WM 2023 für eine Überraschung: Mit seinem Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price aus Wales hat er sich als erster Deutsche in das Halbfinale einer Darts-Weltmeisterschaft gekämpft. Auf der Bühne war er nach seinem Sieg selbst ganz überwältigt. "Das ist atemberaubend. Danke Deutschland! Ich habe keine Worte dafür", sagte er.

Nun kann der 39-Jährige aus dem Saarland vom Finale träumen - muss dabei aber an Michael Smith vorbei, der es im vergangenen Jahr zum Finalist geschafft hatte. Um welche Uhrzeit steigt das Darts-WM-Halbfinale zwischen Clemens und Smith im Alexandra Palace? Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder kostenlos im Live-Stream? Hier bekommen Sie die Informationen.

Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Darts-WM-Halbfinale: Uhrzeit und Termin

Bei der Darts-WM 2023 geht es Schlag auf Schlag: Nach seinem Coup am Sonntag steht Gabriel Clemens schon am Montag, 2. Januar 2023, im Halbfinale. Die Uhrzeit in Deutschland: 20.45 Uhr. Ursprünglich sollte Clemens noch im späteren Halbfinale spielen.

Übertragung der Darts-WM 2023: Halbfinale live im Free-TV oder kostenlos im Live-Stream

Die Übertragung der Darts-WM 2023 im TV oder Live-Stream teilen sich zwei Sender: Alle Spiele lassen sich kostenpflichtig im Stream von DAZN sehen. Ausgewählte Partien laufen zusätzlich gratis im Free-TV auf Sport 1 - wozu das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith gehört.

Sport 1 bietet auch kostenlos einen Live-Stream zum Darts-WM-Halbfinale 2023, der sich auf der Seite des Senders aufrufen lässt. Die Berichterstattung aus dem Ally Pally in London beginnt schon um 17 Uhr. Die Moderation übernimmt Jana Wosnitzt. Kommentiert wird das Spiel von Sebastian Schwele zusammen mit dem Experten Robert Marijanovic.

Bei DAZN geht es um 20.30 Uhr los. Hier kommentiert Elmar Paulke zusammen mit dem Experten Rusty-Jake Rusty-Jake Rodriguez. Für den Stream auf der Seite von DAZN ist aber zwingend ein Abo nötig, das mindestens 24,99 Euro im Monat kostet. Einen kostenlosen Testmonat gibt es nicht mehr.

Hier die Infos nochmal in der Übersicht:

Spiel: Halbfinale der Darts-WM 2023

der 2023 Spieler: Gabriel Clemens und Michael Smith

und Termin: Montag, 2. Januar 2023

Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Übertragung: Sport 1 und DAZN

Woher hat Gabriel Clemens seinen Spitznamen Gaga?

Wegen seiner Größe von 1,91 Meter wird Gabriel Clemens auch The German Giant genannt. Sein zweiter Spitzname Gaga geht auf seinen Bruder zurück. Clemens verriet der Bild: "Er ist zehn Jahre jünger als ich und konnte meinen Namen nicht aussprechen. Daraus ist Gaga entstanden."

Gabriel Clemens gegen Michael Smith: Wer ist der Favorit im Halbfinale der Darts-WM 2023?

Clemens ist einmal mehr der Underdog: Auf der Weltrangliste steht der Deutsche auf Rang 25. Sein Gegner Michael Smith aus England belegt hingegen Platz 4.

Wie hoch ist das Preisgeld im Halbfinale der Darts-WM 2023?

Gabriel Clemens hat mit seiner Teilnahme am Halbfinale schon ein Preisgeld von 100.00 Pfund sicher. Schafft er es ins Finale, würde er sich 200.000 Pfund sichern. Für den Sieger des Finales und damit den neuen Darts-Weltmeister liegt das Preisgeld sogar bei 500.000 Pfund.

Hier eine Übersicht über das Preisgeld bei der Darts-WM 2023:

Sieger: 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro)

Finale: 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro)

Halbfinale : 100.000 Pfund (etwa 116.000 Euro)

: 100.000 Pfund (etwa 116.000 Euro) Viertelfinale: 50.000 Pfund (etwa 58.000 Euro)

Achtelfinale: 35.000 Pfund (etwa 40.000 Euro)

Dritte Runde: 25.000 Pfund (etwa 29.000 Euro)

Zweite Runde 15.000 Pfund (etwa 17.000 Euro)

Erste Runde 7.500 Pfund (etwa 8700 Euro)

Wer spielt im zweiten Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft 2023?

Das zweite Halbfinale findet ebenfalls am Montagabend statt - aber erst um 22.45 Uhr deutscher Zeit. Hier treten Dimitri Van den Bergh aus Belgien und Michael van Gerwen aus den Niederlanden gegeneinander an. Sollte Gabriel Clemens ins Finale der Darts-WM 2023 kommen, würde er auf einen der beiden treffen. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht.