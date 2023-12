Und tschüss: Die deutschen Darts-Profis verabschieden sich

Von den deutschen Profis bei der Darts-WM verabschiedet sich einer nach dem anderen. Nach dem Aus von Top-Spieler Gabriel Clemens kommt auch Florian Hempel an seine Grenzen.

Immer wieder winkte Darts-Profi Florian Hempel ab, verzog das Gesicht, schüttelte den Kopf. Denn eigentlich war es nicht zu fassen: Stellenweise lieferte der 33-Jährige in seinem Drittrundenspiel eine starke Partie ab, lag zwischenzeitlich bei 107 Punkten im Schnitt und schaffte sogar ein 164-Punkte-Finish. Sein Problem: Stephen Bunting, Geheimfavorit und Fan-Liebling, hatte einen bärenstarken Tag erwischt. Der Engländer leistete sich vor allem bei den Doppeln kaum einen Fehler und fertigte Hempel mit 4:0 nach Sätzen ab. Damit schied am Donnerstag der nächste Deutsche bei der Darts-WM aus.

Tags zuvor waren bereits Martin Schindler und die deutsche Nummer eins, Gabriel Clemens, ausgeschieden. Clemens, der im vergangenen Jahr noch bis ins Halbfinale vorgedrungen war und dort am späteren Weltmeister Michael Smith scheiterte, verlor sein Match gegen den in der Weltrangliste auf Platz elf gesetzten Engländer Dave Chisnall mit 1:4.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Pinterest anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Pinterest Europe Ltd. Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gabriel Clemens zeigte sich auf Instagram kritisch – und kämpferisch

Auf Instagram zeigte sich der 40-Jährige tags darauf kämpferisch: "Völlig zu Recht und verdient" habe er sein Spiel verloren. Nun wolle er die Ergebnisse sacken lassen, um im neuen Jahr wieder anzugreifen: "Rückschläge gehören dazu, aufgeben darf man nicht", so Clemens. Direkt nach der Niederlage hatte sich das noch anders angehört. Bei Sport1 sagte Clemens: "Darf man das Wort mit sch im Fernsehen sagen? Dann einfach, weil ich scheiße gespielt habe. Vor allem die ersten drei Sätze." Ärgerlich war auch die Darbietung von Martin Schindler. Der zweitbeste Deutsche in der Weltrangliste schien gegen den ungesetzten englischen Außenseiter Scott Williams schon auf der Siegerspur, führte mit 2:0 nach Sätzen – und verlor doch noch mit 3:4.

Für Florian Hempel dürfte das Turnier im Londoner Alexandra Palace trotz der Niederlage in guter Erinnerung bleiben. Der ehemalige Handball-Torwart war nach einem Katastrophenjahr als Außenseiter angereist, schaltete in der zweiten Runde aber den Topspieler Dimitri van den Bergh aus. Gegen den Belgier lag Hempel schon 0:2 hinten, stellte aber noch auf 3:2. Als letzter verbleibender Deutscher trat am Donnerstagabend noch der Nürnberger Ricardo Pietreczko an (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Sicher bleibt aber eines: Die deutschen Fans werden der Darts-WM erhalten bleiben. Jede vierte Karte wurde nach Deutschland verkauft.

Lesen Sie dazu auch