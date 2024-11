Basketballerinnen ohne WNBA-Champions Fiebich und Sabally

Die deutschen Basketballerinnen müssen in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Griechenland und Tschechien auf die WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally verzichten. Beide werden aus Gründen der Belastungsteuerung am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hagen gegen Griechenland und drei Tage später in Tschechien nicht spielen. «Es wäre aufgrund der langen Saison nicht zu verantworten, sie jetzt spielen zu lassen», teilte der Verband mit.

Fiebich und Sabally hatten erst vor zwei Wochen in der WNBA mit den New York Liberty in einer spannenden Finalserie über fünf Spiele gegen Minnesota den Titel gewonnen. Das Duo war direkt nach den Olympischen Spielen in Paris zurück in die USA geflogen, um die WNBA-Saison zu Ende zu spielen.

Fiebich und Sabally werden allerdings bei den Länderspielen dabei sein, um mit Blick auf die EM im kommenden Jahr mit einer Vorrunde in Hamburg weiter in die Abläufe eingebunden zu sein. Deutschland ist als Co-Gastgeber automatisch für die EM qualifiziert.