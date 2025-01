Die Partie Augsburg gegen Ingolstadt wird ein Duell der Gegensätze

Kaum ein Derby, bei dem sich die beiden Fanlager in so herzlicher Abneigung verbunden sind, wie das der Augsburger Panther gegen den ERC Ingolstadt. Seit dem Aufstieg des ERCI in die Deutsche Eishockeyliga im Jahr 2002 sind die Duelle zwischen den Schwaben und Oberbayern besonders brisant und nahezu immer ausverkauft. Das liegt natürlich an der räumlichen Nähe, nur etwas mehr als eine Stunde dauert die Autofahrt vom Curt-Frenzel-Stadion zur Saturn-Arena. Sportlich verlief die Entwicklung der beiden Klubs sehr unterschiedlich. Ingolstadt hat sich finanziell ins obere Mittelfeld der DEL-Klubs hochgearbeitet, spielt so gut wie immer in den Play-offs und wurde 2014 Deutscher Meister. Augsburg verfügt über einen der kleinsten Etats und ist, bis auf wenige Ausreißer nach oben, in den unteren Tabellenregionen verwurzelt. So ist es auch vor dem 92. Derby, wie ein Blick auf die DEL-Tabelle zeigt. Ein Vergleich des Vorletzten mit dem Spitzenteam in vier Punkten:

