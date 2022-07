Owetschkin gibt sich wortkarg

Plus Der russische National-Torhüter Iwan Fedotow will nach Nordamerika wechseln und wird daraufhin mit Gewalt zum Militärdienst eingezogen. Warum NHL-Star Alexander Owetschkin zu dem Fall nur dürre Worte findet.

Wladimir Putin ist nicht nur ein Autokrat und brutaler Kriegsherr. Bekannt ist seine Sportbegeisterung. Regelmäßig zelebriert der russische Präsident Eishockey-spiele mit Größen wie Alexander Owetschkin, bei denen er mindestens drölf Treffer schießt. Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, ist an sportliche Zerstreuung nicht zu denken, was jedoch nicht heißt, dass der Krieg nicht auch auf diesem Gebiet weitergeführt wird.