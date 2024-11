Mitchell: „Es war klar, dass ich mich nicht verstecke“

Was waren die Gründe für die Entlassung von Trainer Ted Dent?

LARRY MITCHELL: Zehn Niederlagen in Folge sind schon ein Fünftel der Saison. Nach dem Iserlohn-Spiel (2:5-Heimniederlage, Anm. d. Red.) haben Lothar Sigl (Hauptgesellschafter), Max Horber (Geschäftsführer) und ich diskutiert. Da wollten wir den Trainer nicht entlassen, weil drei Auswärtsspiele folgten, in denen man als Mannschaft näher zusammen ist. Wir dachten: Vielleicht findet man den Weg aus dem Loch. Obwohl wir besser gespielt haben, stehen wir wieder mit null Punkten da. Gemeinsam waren wir der Meinung, dass wir etwas tun müssen, um wieder Spiele zu gewinnen.

