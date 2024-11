Deutschland - Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

Europa stellt bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada insgesamt 16 Teilnehmer. Zwölf dieser Plätze sichern sich die Sieger der jeweiligen Qualifikationsgruppen. Die restlichen vier Startplätze werden in einem Playoff-Turnier ausgespielt, an dem die Zweitplatzierten der Qualifikationsgruppen sowie die vier besten Mannschaften aus der Nations League teilnehmen, sofern diese nicht bereits qualifiziert sind.

Bei der Nations League 24/25 wird in insgesamt vier Ligen gespielt. Jede Liga besteht aus vier Gruppen, in denen sich jeweils vier Nationalmannschaften befinden. In der neuen Struktur der Liga gibt es allerdings eine Veränderung im Format, das die Qualifikation für das Finalturnier betrifft. Bisher waren die Sieger der vier Gruppen in Liga A direkt für das Final Four qualifiziert. Für die aktuelle Saison wurde ein zusätzliches Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel eingeführt. Dieses wird von den beiden besten Teams jeder Gruppe aus Liga A erreicht. Im Anschluss folgt wie gewohnt die Finalrunde der besten Vier, wobei das Halbfinale und das Finale weiterhin in einem einzigen Spiel entschieden werden.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Liga A der Nations League heute auf Bosnien-Herzegowina. Wann findet das Spiel statt? Gibt es die Partie live im Free-TV und Stream zu sehen? Hier in diesem Artikel verraten wir es Ihnen.

Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina heute in der Nations League: Wann ist Anstoß?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bereits das Viertelfinale in der UEFA Nations League erreicht. Damit können die Spieler unbeschwert in die letzten beiden Gruppenspiele gehen, doch das Team unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat weiterhin das Ziel, die letzten beiden Partien in der Gruppenphase zu gewinnen. Der erste Schritt dazu erfolgt am heutigen Samstag, dem 16. November 2024, um 20.45 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Gruppensieg endgültig sichern.

Übertragung der Nations League 24/25: Deutschland - Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV und Stream

In der Saison 24/25 übernehmen der Kölner Privatsender RTL und das ZDF die Übertragung der Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Im Free-TV wird die Partie in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina von RTL ausgestrahlt. Wenn Sie das Spiel lieber live im Stream verfolgen möchten, können Sie sich an das Angebot des hauseigenen Streaming-Dienstes RTL+ wenden. Mit dem Premium-Paket, das für 8,99 Euro im Monat zu haben ist, haben Sie Zugang zum kompletten Live-Programm der RTL-Sender sowie zum Live-Sport.

Hier haben wir alle Eckdaten zum heutigen Nations League-Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina noch einmal für Sie im Überblick:

Spiel: Deutschland - Bosnien-Herzegowina, 5. Spieltag, Nations League 24/25

Datum: 16. November 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream : RTL+

Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League: Bilanz der Teams

Laut dem DFB ist das Spiel in Freiburg das vierte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams und das zweite in diesem Jahr. Zwei der bisherigen Begegnungen entschied die deutsche Nationalmannschaft für sich, zuletzt mit einem 2:1 im Hinspiel am 11. Oktober 2024 in Zenica. Der Stürmer Deniz Undav trug mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg bei. Zuvor gab es 2010 einen 3:1-Erfolg in einem Freundschaftsspiel sowie 2003 im ersten Duell ein 1:1-Unentschieden.