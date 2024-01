Deutschland - Dänemark im Halbfinale der Handball-EM 2024: Übertragung im TV und Stream

Im Halbfinale der Handball EM 2024 trifft Deutschland auf Weltmeister Dänemark. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream haben wir hier für Sie.

Trotz der Niederlage gegen Kroatien hat es die deutsche Nationalmannschaft in das Halbfinale der Handball-EM 2024 geschafft. Dort wartet auf das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason allerdings eine echte Herausforderung: Der amtierende Weltmeister Dänemark steht zwischen den deutschen Handballern und dem Einzug ins Finale der Heim-EM. Bisher haben die Dänen ihren Favoriten-Status bei der Europameisterschaft auch durchaus unter Beweis gestellt. Nur ein einziges Spiel hat die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen im Turnier abgegeben, davon abgesehen hat der amtierende Weltmeister kaum Schwäche gezeigt. Deutschland wird wohl gehörig Rückenwind von der Tribüne brauchen, um den nordischen Handballern den Platz im Finale streitig zu machen.

Wo ist das Halbfinale zwischen Deutschland und Dänemark live im Free-TV und Stream zu sehen? Wann ist der Termin und um wie viel Uhr ist Anwurf? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum nächsten Match des DHB-Teams haben wir hier für Sie.

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Dänemark - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der Handball-EM 2024 findet das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark am Freitag, dem 26. Januar 2024 statt. Anwurf in der Kölner Lanxess Arena ist um 20.30 Uhr. Egal ob Deutschland gewinnt oder verliert - es ist nicht das letzte Match des Turniers für das DHB-Team. Entweder es geht weiter ins Finale oder die Mannschaft tritt am Sonntag im Spiel um Platz 3 gegen den Verlierer des ersten Halbfinales an. Dort könnten dann - je nach Ergebnis - Schweden oder Frankreich auf die DHB-Handballer warten.

Deutschland - Dänemark heute live im Free-TV und gratis im Stream: Übertragung der Handball-EM 2024

Die Übertragung der Handball-EM 2024 teilen sich ARD, ZDF und der Streaming-Anbieter Dyn. Während der relativ neue Streamingdienst restlos alle Spiele der Europameisterschaft live und in voller Länge zeigt, gibt es bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern nur ausgewählte Partien zu sehen. Ein Abo bei Dyn ist derzeit ab 12,50 Euro pro Monat zu haben.

Zum Programm von ARD und ZDF gehören alle Spiele mit deutscher Beteiligung - somit gibt es auch das Halbfinale zwischen Deutschland und Dänemark frei empfangbar im Free-TV zu sehen. Zuständig ist diesmal das ZDF. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm können Sie das Halbfinale auch online im kostenlosen Live-Stream des Senders ansehen. Hier noch einmal alle Infos im Überblick:

Spiel: Deutschland - Dänemark , Halbfinale der Handball-EM 2024

- , der 2024 Datum: Freitag, 26. Januar 2024

Freitag, 26. Januar 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Deutschland vs. Dänemark: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Ein Blick auf die Ergebnisse der Handball-EM verrät, dass es Deutschland im Turnier bisher wesentlich schwerer hatte als die Halbfinal-Kontrahenten aus Dänemark. Während das DHB-Team zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf dem Konto hat, mussten sich die Dänen bisher erst einmal geschlagen geben.

Im direkten Vergleich hat allerdings Deutschland die Nase vorn. Von insgesamt 23 Begegnungen konnte das DHB-Team zwölf für sich entscheiden. Neunmal setzte sich die Mannschaft aus Dänemark durch und zweimal trennte man sich unentschieden. Dänemark geht als amtierender Weltmeister als klarer Favorit in das Halbfinale gegen Deutschland. Das Team von Trainer Gislason hat dafür den Heimvorteil und kann auf tatkräftige Unterstützung von der Tribüne hoffen - es könnte also durchaus ein spannendes Spiel werden.