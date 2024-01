Handball-EM: Deutschland gegen Island heute live im Free-TV und Stream sehen

In Gruppe I der Hauptrunde trifft Deutschland auf Island. Läuft die Partie im Free-TV und Stream? Alle Infos zur Übertragung, den Termin und die Uhrzeit gibt es hier.

Das Match heute zwischen Deutschland und Island bei der Handball-EM 2024 ist vor allem für den DHB-Nationaltrainer etwas Besonderes: Alfred Gislason trifft auf das Nationalteam seines Heimatlandes. "Ich werde beide Nationalhymnen singen, auch wenn das schwierig wird", hat er bereits vor dem Spiel gegenüber der Deutschen Presseagentur angekündigt. Der 64-Jährige will natürlich gewinnen, denn nach der Niederlage gegen Frankreich steht das DHB-Team nun unter Druck: Nur die beiden besten Mannschaften kommen weiter, Verlieren ist also keine Option.

Das weiß natürlich auch Gislason, der vor der Hauptrunde von "vier Endspielen" spricht und die zweite Phase der Heim-EM mit einem Sieg gegen sein Heimatland beginnen will: "Ich werde alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin zwar Isländer, aber ich arbeite mit der deutschen Mannschaft und liebe dieses Team!" Neben Island muss Deutschland in der Hauptrunde noch gegen Ungarn, Kroatien und Österreich ran.

Hier verraten wir Ihnen alles, was Sie zum Spiel zwischen Deutschland und Island bei der Handball-EM 2024 wissen müssen.

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Island - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der Handball-EM 2024 findet die Partie zwischen Deutschland und Island am Donnerstag, dem 18. Januar 2024 statt. Anwurf in der Kölner Lanxess Arena ist um 20.30 Uhr. Zwei Tage später trifft das DHB-Team dann ebenfalls in Köln auf Österreich.

Deutschland - Island heute live im Free-TV und gratis im Stream: Übertragung der Handball-EM 2024

Die Rechte zur Übertragung der Handball-EM 2024 teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mit dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst Dyn. Während die Streaming-Plattform alle Spiele des Turniers in voller Länge zeigt, gibt es im Free-TV die Partien mit deutscher Beteiligung zu sehen. Ein Abo beim Streaminganbieter gibt es derzeit ab 12,50 Euro pro Monat. Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen außerdem auch einige ausgewählte Spiele im Live-Stream - entweder im Sportstudio-Stream des ZDF oder auf den Streaming-Channels der ARD-Sportschau.

Beim Spiel zwischen Deutschland und Island ist die Lage klar: Das Match wird in voller Länge im Free-TV gezeigt. Zuständig ist diesmal das ZDF. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Island , Gruppenphase der Hauptrunde , Gruppe I

- , Gruppenphase der , Gruppe I Datum: Donnerstag, 18. Januar 2024

Donnerstag, 18. Januar 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Deutschland vs. Island: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Ein Blick auf die Ergebnisse der Handball-EM verrät, dass es für Island in der Gruppenphase eng wurde. Das Team hat bisher nur einen Sieg und ein Unentschieden auf dem Konto - die letzte Partie gegen Ungarn haben die Isländer mit 25:33 verloren.

Bisher sind sich Deutschland und Island 22 Mal auf dem Feld begegnet. 13 Spiele konnte das DHB-Team für sich entscheiden, eine Partie endete unentschieden und achtmal holte Island den Sieg. Die Statistik spricht also für die deutsche Nationalmannschaft. Gislason und seine Jungs werden sicherlich alles geben, um es bei der Heim-EM aus der Hauptrundengruppe zu schaffen - zumindest auf dem zweiten Platz. An den Franzosen vorbeizukommen, die bereits zwei Punkte auf dem Konto haben, dürfte schwer werden.