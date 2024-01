Deutschland - Kroatien live im Free-TV: Übertragung der Handball-EM 2024

Bei der Handball-EM 2024 lässt sich Deutschland gegen Kroatien live im Free-TV und Stream sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Übertragung, Termin und Bilanz.

Vor dem Beginn der Hauptrunde sprach Handball-Bundestrainer Alfred Gislason von "vier Endspielen". Ein Sieg gegen die Schweiz begeisterte eine Rekordkulisse von 53.000 Zuschauern zu Beginn der Heim-EM im eigenen Land. Nach einer Niederlage gegen den Mit-Favoriten Frankreich und einem Unentschieden gegen Österreich geriet das angestrebte Ziel, das Halbfinale zu erreichen, kurzzeitig ins Wanken. Jedoch ist dieses nach einem überzeugenden Sieg gegen Ungarn nun wieder in greifbarer Nähe.

Am vorletzten Spieltag der EM-Hauptrunde erhielten die deutschen Handballer nämlich die erforderliche Unterstützung von Konkurrent Frankreich. Die Österreicher unterlagen den Franzosen mit 28:33. Mit dem 35:28-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Ungarn steht nun fest: Wenn die deutsche Handballnationalmannschaft am Mittwoch gegen Kroatien gewinnt, zieht sie als Gruppenzweiter ins Halbfinale der Heim-EM ein. Die Kroaten können als Tabellenletzter nicht mehr die nächste Runde erreichen.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum entscheidenden Spiel zwischen Deutschland und Kroatien bei der Handball-EM 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Deutschland vs. Kroatien live bei der Handball-EM 2024: Termin und Uhrzeit

Nach dem Spielplan der Handball-EM 2024 findet das Match Deutschland gegen Kroatien am Mittwoch, dem 24. Januar 2024, statt. Der Anwurf zur Partie ist um 20.30 Uhr in der Kölner Lanxess Arena. Sollte die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale erreichen, spielt sie am 26. Januar gegen Dänemark.

Handball-EM 2024: Übertragung von "Deutschland - Kroatien" im Free-TV und Live-Stream

Die Übertragung der Handball-EM 2024 übernehmen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der kostenpflichtige Streaming-Dienst Dyn. Die Rechte sind zwischen den drei Sendern aufgeteilt. Während Dyn alle Turnierspiele in voller Länge streamt, werden im deutschen Free-TV ausschließlich die Spiele mit deutscher Beteiligung ausgestrahlt. Ein Abo beim Streaming-Anbieter ist derzeit ab 12,50 Euro pro Monat erhältlich.

Die Öffentlich-Rechtlichen bieten zudem ausgewählte Spiele im Live-Stream an, entweder im Sportstudio-Stream des ZDF oder über den Stream bei der ARD-Sportschau.

Das Spiel zwischen Deutschland und Kroatien wird in voller Länge im Free-TV übertragen, wobei diesmal die ARD für die Übertragung des letzten Hauptrundenspiels der Handballnationalmannschaft zuständig ist. Hier sind alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Kroatien , Gruppenphase der Hauptrunde , Gruppe I

- , Gruppenphase der , Gruppe I Datum: Mittwoch, 24. Januar 2024

Mittwoch, 24. Januar 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Wie stehen die Chancen aufs Halbfinale? Bilanz zwischen Deutschland und Kroatien

Durch die bisherigen Ergebnisse der Handball-EM ist die Ausgangslage gegen Kroatien klar: Ein Sieg gegen den Tabellenletzten in der Gruppe I bedeutet das Weiterkommen für die deutsche Mannschaft.

Die jüngste Begegnung zwischen Deutschland und Kroatien im Handball fand während der Europameisterschaft 2020 statt. In diesem Duell unterlag Deutschland knapp mit einem Punkt (24:25). Über verschiedene Wettbewerbe hinweg, sei es bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder den Olympischen Spielen, trafen die beiden Nationalmannschaften insgesamt 20 Mal aufeinander. In puncto Sieg oder Niederlage führt Kroatien im direkten Vergleich dieses Duells. Deutschland konnte sechsmal als Sieger hervorgehen, während die Kroaten zwölfmal triumphieren konnten. Nur bei zwei Partien endete das Duell unentschieden. Somit hat Kroatien in der Gesamtbilanz historisch die Oberhand vor dem entscheidenden Duell mit Deutschland um den Einzug ins Halbfinale.