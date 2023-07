"Traumstart": Pressestimmen zum WM-Auftakt Deutschlands

Ein erfolgreicher WM-Auftakt für die Deutsche Nationalelf: Gegen Marokko siegten die DFB-Frauen in Australien fulminant. Das ist das Medienecho zum Sieg.

Am Montagvormittag absolvierte die Deutsche DFB-Elf ihr erstes Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. In Melbourne trafen die deutschen Spielerinnen auf Marokko ‒ und siegten mit 6:0 gegen die Kontrahentinnen aus Afrika.

Die Tore kamen von Kapitänin Alexandra Popp (11. und 39. Minute), Klara Bühl (46. Minute) und Lea Schüller in der 90. Minute. Hinzukamen zwei Eigentore der Marokannerinnen: El Haj in der 54. Minuten und Redouani in der 79. Minute. Wie blickt die internationale Presse auf das Auftakt-Spiel der deutschen Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2023? Hier gibt es die Pressestimmen.

Deutschland ‒ Marokko: Pressestimmen zum ersten WM-Spiel 2023

"Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem überlegenen Sieg in die Weltmeisterschaft gestartet." - Sportschau

"Für die DFB-Elf ist es indes ein Traumstart in die Weltmeisterschaft, sie setzt mit diesem Kantersieg ein absolutes Ausrufezeichen an die Konkurrenz." - Kicker

"Diese Auftaktbegegnung ist der bisher höchste Sieg bei dieser WM und liefert einen fantastischen Start für die DFB-Auswahl in diese Weltmeisterschaft." - Bild

"Deutschlands Fußballerinnen starten perfekt in die WM. Gegen Marokko ist das Team von Martina Voss-Tecklenburg offensiv nicht zu stoppen. Vor allem Alexandra Popp überzeugt, die Stürmerin trifft akrobatisch. Im Anschluss bleibt Popp bescheiden." - Welt

"Doppelpack für Popp und zwei marokkanische Eigentore: Die DFB-Spielerinnen ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und dominierten das Spiel." - Kölner Stadt-Anzeiger

"Stürmerin Alexandra Popp hat seit 2019 in jedem Einsatz bei Welt- und Europameisterschaften getroffen – so auch beim WM-Auftakt des deutschen Teams gegen Marokko. Der Erfolg Deutschlands war nie gefährdet." - Spiegel

"Die personifizierte Torgarantie Alexandra Popp hat den deutschen Fußballerinnen einen Traumstart in die Titelmission beschert und die Hoffnung auf den dritten Stern geschürt." - Sky Sport

"Was für ein Start in die Fußball-WM! Deutschland lässt Marokko im ersten Spiel keine Chance und bejubelt einen verdienten Auftaktsieg. Alexandra Popp trifft spektakulär." - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

"Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat einen glänzenden WM-Start hingelegt. Gegen Marokko ebnet Kapitänin Alexandra Popp den Weg zu einem Schützenfest, bei dem die Gegnerinnen kräftig halfen." - Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

"Das 6:0 machte Deutschland zum Team mit dem bisher höchsten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft und brachte damit den optimalen Start in das Turnier." - Süddeutsche Zeitung (SZ)

Internationale Presse über das Länderspiel Deutschland ‒ Marokko

"Alexandra Popp erzielte zwei Tore und Deutschland setzte damit gegen die WM-Debütantinnen aus Nordafrika ein echtes Zeichen." - The Guardian

"Alexandra Popp erzielte auf dem Weg zu einem überwältigenden Sieg zwei der sechs Tore der Mannschaft. Der Sieg setzte die ungeschlagene Serie gegen afrikanische Nationen bei der Weltmeisterschaft fort." - Fox Sports

"Die Tordifferenz Deutschlands bei den WM-Auftaktspielen beträgt 40:3. Marokko hatte nie eine Chance." - BBC

"Sechs Tore und eine weiße Weste – Deutschland hätte sich keinen besseren Start in die WM-Saison wünschen können. Auf dem Weg dorthin half die schwache Verteidigung Marokkos – auch zwei Eigentore –, aber letztendlich hatten die Deutschen viel zu viel Können für ihre Gegner." - Al Jazeera