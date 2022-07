DFB-Pokal 2022/23: Mannschaften, Modus, Regeln und Termine

Es geht wieder los: Mit der 1. Runde im DFB-Pokal beginnt die Saison 2022/23 im deutschen Fußball. Alles wichtige über den traditionsreichen Pokalwettbewerb.

Am Freitag den 29. Juli beginnt für die Profi-Klubs des deutschen Fußballs offiziell die Saison 2022/23. Der Startschuss fällt traditionell mit der 1. Runde im DFB-Pokal. Der Wettbewerb blickt auf eine lange Tradition zurück, den ersten Sieger gab es im Jahr 1935. Seitdem sind die grundlegenden Regeln, welche den Pokal ausmachen, ähnlich geblieben. Es gab aber auch immer wieder leichte Änderungen am Modus. Ein Überblick, welche Teams mitspielen dürfen und wie der Modus zur Spielzeit 2022/23 aussieht.

DFB-Pokal: Mannschaften und Teilnehmer

Die aktuellen Regelungen des DFB-Pokals sehen vor, dass bei Deutschlands wichtigstem Pokalwettbewerb im Fußball 64 Mannschaften teilnehmen dürfen. Alle Klubs, die in der vergangenen Saison in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga gespielt haben, sind automatisch qualifiziert. Die drei bestplatzierten Mannschaften der 3. Liga sind ebenfalls mit von der Partie. Außerdem dürfen alle 21 Verbandspokalsieger der Landesverbände mitmischen. In der Theorie kann sich also auch ein Kreisligist bis in den DFB-Pokal spielen.

Mittlerweile sind die zweiten Mannschaften von Profi-Klubs nicht mehr für den DFB-Vereinspokal spielberechtigt. Das war mal anders. Im Jahr 2004/05 erreichte beispielsweise der FC Bayern II das Viertelfinale des DFB-Pokals. Neben den zweiten Mannschaften dürfen auch Spielgemeinschaften nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Falls Klubs der ersten drei der 3. Liga bereits über einen Landespokal qualifiziert sind, oder es sich um eine 2. Mannschaft handelt, dann rücken die hinter ihnen platzierten Mannschaften nach.

Video: dpa

DFB-Pokal 2022/23: Liste der Teilnehmer

Aus der Oberliga:

Stuttgarter Kickers (als Landespokalsieger Württemberg)

(als Landespokalsieger Württemberg) FC Einheit Wernigerode (als Landespokalfinalist Sachsen-Anhalt )

(als Landespokalfinalist ) FV Engers 07 (als Landespokalsieger Rheinland )

07 (als Landespokalsieger ) SV Oberachern (als Landespokalsieger Südbaden)

(als Landespokalsieger Südbaden) TSG Neustrelitz (als Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern )

(als Landespokalsieger ) TSV Schott Mainz (als Landespokalsieger Südwest)

Aus der Regionalliga:

1. FC Kaan-Marienborn (als Meister der Oberliga Westfalen )

(als Meister der ) Bremer SV (als Landespokalsieger Bremen )

) BSV Rehden (als Landespokalsieger Niedersachsen /3. Liga und Regionalliga)

(als Landespokalsieger /3. Liga und Regionalliga) FC Teutonia 05 Ottensen (als Landespokalsieger Hamburg )

05 (als Landespokalsieger ) Kickers Offenbach (als Landespokalsieger Hessen )

(als Landespokalsieger ) FC Energie Cottbus (als Landespokalsieger Brandenburg)

(als Landespokalsieger Brandenburg) FC Carl Zeiss Jena (als Landespokalsieger Thüringen)

(als Landespokalsieger Thüringen) TuS BW Lohne (als Landespokalsieger Niedersachsen /bis Oberliga )

(als Landespokalsieger /bis ) VfB Lübeck (als Landespokalsieger Schleswig-Holstein )

(als Landespokalsieger ) Chemnitzer FC (als Landespokalsieger Sachsen)

(als Landespokalsieger Sachsen) SV Straelen (als Landespokalsieger Niederrhein )

(als Landespokalsieger ) SV Rödinghausen (als Landespokalsieger Westfalen )

(als Landespokalsieger ) FV Illertissen (als Landespokalsieger Bayern)

Aus der 3. Liga:

Lesen Sie dazu auch

TSV 1860 München (als Vierter der 3. Liga)

(als Vierter der 3. Liga) FC Ingolstadt 04 (als Zweitligist der Saison 2021/2022)

04 (als Zweitligist der Saison 2021/2022) SG Dynamo Dresden (als Zweitligist der Saison 2021/2022)

(als Zweitligist der Saison 2021/2022) FC Viktoria 1889 Berlin (als Landespokalsieger Berlin )

(als Landespokalsieger ) SpVgg Oberfranken Bayreuth (als Bayerischer Amateurmeister)

(als Bayerischer Amateurmeister) SV 07 Elversberg (als Landespokalsieger Saarland )

(als Landespokalsieger ) SV Waldhof Mannheim (als Landespokalsieger Baden)

(als Landespokalsieger Baden) FC Viktoria Köln (als Landespokalsieger Mittelrhein )

(als Landespokalsieger ) FC Erzgebirge Aue (als Zweitligist der Saison 2021/2022)

Aus der 2. Bundesliga:

Hamburger SV

1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

Arminia Bielefeld

Eintracht Braunschweig

Hansa Rostock

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

Hannover 96

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth

SSV Jahn Regensburg

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

Aus der Bundesliga:

FC Augsburg

FC Bayern München

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

SV Werder Bremen

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Bochum

VfL Wolfsburg

Sperren und Verlängerung: Modus und Regeln im DFB-Pokal 22/23

"Ein Spiel dauert 90 Minuten", lautet eine bekannte Floskel im Fußball. Der DFB-Pokal hat dabei aber "seine eigenen Gesetze", um eine weitere zu bedienen. Wenn ein Spiel nach regulärer Spielzeit nicht entschieden ist, dann gibt es eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Wenn auch nach dieser kein Sieger in Sicht ist, wird dieser im Elfmeterschießen ermittelt.

Wenn ein Spieler die Gelb-Rote Karte sieht, dann ist er im kommenden Pokalspiel gesperrt. Bei einer Roten Karte gilt die Sperre so lange, wie es das Sportgericht vorsieht. Wenn ein Spieler im laufenden Wettbewerb seine fünfte Gelbe Karte sieht, dann muss er in der nächsten Partie ebenfalls zusehen.

Modus der DFB-Pokal Auslosung

Zum Mythos DFB-Pokal gehört auch die Auslosung. Die Losfeen haben über den Wettbewerb hinweg in der Hand, welche Mannschaften aufeinandertreffen. Allerdings wird nicht einfach ausgelost, es gibt auch Regeln, die je nach Runde variieren.

1. Hauptrunde: Die Spiele der 1. Runde werden aus zwei Behältern ausgelost. In einem sind die Teams aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga aus dem letzten Jahr. Die Teams aus diesem Behälter werden als Zweites gezogen und müssen damit ein Auswärtsspiel bestreiten.

2. Hauptrunde: In der 2. Runde gelten die selben Regelungen wie in der vorherigen. Die Ausnahme tritt in Kraft, wenn in einem Behälter keine Lose mehr vorhanden sind. Dann werden die Mannschaften des anderen Behälters gegeneinander gelost.

Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale: Ab dem Achtelfinale gibt es nur noch einen Behälter. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, hat Heimrecht.

Finale: Hier braucht es keine Auslosung mehr. Die beiden Finalisten bestreiten das DFB-Pokalfinale in Berlin.

Video: dpa

DFB-Pokal 2022/23: Alle Termine

Die Zeitpunkte für die jeweiligen Auslosungen stehen noch nicht fest. Allerdings sind die Runden bereits terminiert. Ein Überblick über die wichtigsten Termine der DFB-Pokal-Saison 2022/23.

1. Runde : 29. Juli bis 31. August 2022

: 29. Juli bis 31. August 2022 2. Runde : 18. und 19. Oktober 2022

: 18. und 19. Oktober 2022 Achtelfinale : 31. Januar 2023 bis 8. Februar 2023

: 31. Januar 2023 bis 8. Februar 2023 Viertelfinale : 4. und 5. April 2023

: 4. und 5. April 2023 Halbfinale : 2. und 3. Mai 2023

: 2. und 3. Mai 2023 Finale in Berlin : 3. Juni 2023