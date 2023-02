DFB-Pokal-Achtelfinale live im TV und Stream: Was läuft heute im Free-TV?

Beim DFB-Pokal-Achtelfinale spielen heute vier Bundesliga-Teams - darunter der FC Bayern. Hier finden Sie die Termine am 1. Februar 2023 und die Infos zur Übertragung im Free-TV oder Stream.

Welche Sender übertragen das Achtelfinale beim DFB-Pokal 2022/23? Heute am 1. Februar 2023 finden zwei Spiele statt - eines davon wird kostenlos im Free-TV und Live-Stream gezeigt, das andere nur kostenpflichtig. Die Infos zur Übertragung und die aktuellen Termine bekommen Sie bei uns.

DFB-Pokal-Achtelfinale 2023: Termine im Überblick

Bei der Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 gibt es eine Änderung im Vergleich zu den letzten Saisons: Die Spiele im Achtelfinale sind erstmals auf vier Tage aufgeteilt. Das Ziel dahinter ist, dass keine Partien mehr parallel laufen. Wer möchte, kann sich damit alle Pokalspiele live im TV oder Online-Stream anschauen.

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten im Spielplan beim DFB-Pokal 2022/23:

31.01.23, 18.00 Uhr: SC Paderborn - VfB Stuttgart

- 31.01.23, 20.45 Uhr: Union Berlin - VfL Wolfsburg

- 01.02.23, 18.00 Uhr: RB Leipzig - Hoffenheim

01.02.23, 20.45 Uhr: Mainz 05 - FC Bayern

07.02.23, 18.00 Uhr: SV Sandhausen - SC Freiburg

- 07.02.23, 20.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98

- 08.02.23, 18.00 Uhr: Nürnberg - Düsseldorf

- 08.02.23, 20.45 Uhr: VfL Bochum - Dortmund

DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im Free-TV und Stream: Übertragung am 1. Februar 2023

Im DFB-Pokal-Achtelfinale heute Abend werden zwei Spiele gezeigt: Während das Duell zwischen Leipzig und Hoffenheim ab 18 Uhr nur auf Sky zu sehen ist, läuft die Partie Mainz gegen Bayern zusätzlich auch im Free-TV und im Gratis-Stream, der sich auf der Website der ARD aufrufen lässt.

Das sind die Termine und Sender noch einmal im Überblick:

Was läuft beim DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV & Gratis-Stream?

Nächste Woche stehen vier weitere Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale 2023 an. Zwei davon werden wieder kostenlos im Fernsehen und Live-Stream gezeigt: Frankfurt gegen Darmstadt läuft in der ARD und Bochum gegen den BVB im ZDF.

Hier die Termine und Sender:

DFB-Pokal-Achtelfinale: Ergebnisse vom Dienstag

Gestern sind schon zwei Mannschaften in das Viertelfinale eingezogen: Zum einen setzte sich der VfB Stuttgart im Achtelfinale mit 2:1 gegen Paderborn durch, zum anderen Union Berlin mit 2:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Die Viertelfinale-Auslosung 2023 beim DFB-Pokal ist für den 19. Februar angesetzt. Die Spiele folgen dann am 4. und 5. April. Danach steht noch im Mai das Halbfinale an, bevor es im Juni zum Finale in Berlin kommt. (sge)