DFB-Pokal Auslosung 2. Runde 24/25: Termin, Übertragung und Mannschaften

Die erste Runde im DFB-Pokals 2024/25 ist abgeschlossen. Am 27. August und am 28. August fanden, laut Spielplan 2024/25, die letzten entscheidenden Spiele statt. Als letztes Team konnte sich Bayer 04 Leverkusen ein Ticket für die 2. Runde sichern. Da sich der DFL-Supercup mit der ersten Runde des DFB-Pokals überschnitten hat, wurde die Partie später ausgetragen. Jetzt folgt also die Auslosung der zweiten Runde. Wann findet diese statt und wo wird die Auslosung übertragen? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Termin der DFB-Pokal Auslosung für die 2. Runde 24/25

Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals findet am Sonntag, dem 1. September 2024, im Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Spiele werden dann am 29. und 30. Oktober 2024 ausgetragen, danach beginnt bereits das Achtelfinale. Das Finale ist für den 24. Mai 2024 angesetzt und wird traditionsgemäß im Olympiastadion in Berlin ausgetragen.

Aber wie genau funktioniert die Auslosung? Bei der Auslosung werden alle Mannschaften in zwei Lostöpfe aufgeteilt. Im dem einen Lostopf befinden sich die Namen der Erst- und Zweitligisten. Im anderen dann die Teams aus den Klassen darunter. Die zuerst gezogenen Teams erhalten das Heimrecht. Diese Aufgabe übernimmt die Olympiasiegerin Sonja Greinacher. Sie gewann 2024 in Paris mit ihrem Team eine Goldmedaille im 3x3 Basketball. Der Ziehungsleiter ist der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Als Moderatorin ist außerdem Lili Engels vor Ort, sie ist Fernsehmoderatorin beim ZDF-Sportstudio und Sportjournalistin.

DFB-Pokal Auslosung 2. Runde 24/25 live im TV und Stream: Übertragung der Ziehung

Die Auslosung für die Spielpaarungen in der 2. Runde des DFB-Pokals wird live im Free-TV übertragen. Im Rahmen des sportstudios zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ZDF die Veranstaltung. Los geht es um 17.10 Uhr. In nur etwa 20 Minuten stehen dann die Ergebnisse fest und werden diskutiert. Die vollständige Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 findet auf Sky statt. Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte für alle 63 Spiele gesichert. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für insgesamt 15 Pokalspiele.

DFB-Pokal Auslosung der 2. Runde 24/25: Die Mannschaften

Der DFB-Pokal ist gerne mal für einige Überraschungen zu haben. Besonders am Anfang haben Teams aus den unteren Klassen die Möglichkeit, gegen Erst- und Zweitligisten anzutreten. Neben eindeutigen Ergebnissen wie dem 0:5 von Preußen Münster gegen den VFB Stuttgart, oder dem 0:7 von VfV Borussia 06 Hildesheim und dem SV Elversberg, gab es auch knappe Ergebnisse.

Der Deutsche Meister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner 2023/24 Bayer Leverkusen gewann beispielsweise nur knapp mit einem 1:0 gegen Carl Zeiss Jena. Enge Ergebnisse scheinen allerdings auch Leverkusens Geheimrezept zu sein. In der letzten Saison hat das Team 29 Pflichtspieltore in den letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit erzielt. Der Treffer im Spiel gegen Regionalligist Jena fiel aber bereits in der 52. Minute. Egal wie knapp oder eindeutig die Ergebnisse waren, die Teams für die 2. Runde im DFB-Pokal stehen fest. Mit jeder Runde, welche die Mannschaften überstehen, steigt außerdem das Preisgeld. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden insgesamt 67 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale.

Hier finden Sie die Übersicht über alle Teams in der 2. Runde des DFB-Pokals 2024/25:

Die Mannschaften aus der 1. Bundesliga:

TSG Hoffenheim

1. FSV Mainz 05

FC St. Pauli

FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach

1. FC Union Berlin

1. FC Heidenheim

RB Leipzig

SC Freiburg

Holstein Kiel

Borussia Dortmund

FC Augsburg

SV Werder Bremen

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart

Bayer 04 Leverkusen

Die Mannschaften aus der 2. Liga:

SpVgg Greuther Fürth

1. FC Kaiserslautern

FC Schalke 04

1. FC Nürnberg

SV Darmstadt 98

SSV Jahn Regensburg

SC Paderborn 07

SV Elversberg

1. FC Köln

Hertha BSC

Karlsruher SC

Hamburger SV

Die Mannschaften aus der 3. Liga:

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

Die Mannschaft(en) aus der Regionalliga:

Kickers Offenbach

(lob)