Auslosung fürs Achtelfinale 2022 im DFB-Pokal: Übertragung live im TV und Stream

Welche Teams spielen im DFB-Pokal-Achtelfinale 2022 gegeneinander? Das wird bei der Auslosung entschieden. Wie Sie diese im TV und Stream sehen und weitere Infos gibt es hier.

Die ersten Teilnehmer für das Achtelfinale im DFB-Pokal in der Saison 2022/2023 stehen bereits fest, die übrigen werden am Mittwoch, 19. Oktober, im Laufe des Abends ausgespielt. Am darauffolgenden Sonntag findet die Auslosung der Paarungen für das Achtelfinale statt.

Welche Teams bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals sind, wie die Auslosung funktioniert und wo Sie die Übertragung live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

DFB-Pokal-Auslosung: Wie funktioniert sie?

Während in den ersten beiden Runden der Auslosung im DFB-Pokal noch zwei Lostöpfe zum Einsatz kommen, ist es in der dritten Runde nur noch ein Lostopf, aus dem nacheinander die einzelnen Mannschaften gezogen werden. Das Heimrecht hat die Mannschaft, die zuerst aus dem Topf gezogen wird.

Achtelfinal-Auslosung im DFB-Pokal: Wann ist der Termin?

Die Auslosung für das Achtelfinale im DFB-Pokal findet traditionell am Sonntag nach den Spielen der 2.Runde statt. Im diesjährigen Fall bedeutet das: Die DFB-Pokal-Auslosung ist Sonntag, 23. Oktober 2022. Beginn ist um 19.15 Uhr.

DFB-Pokal-Auslosung: Wo findet die Auslosung statt?

Die DFB-Pokal-Auslosung für die Paarungen im Achtelfinale ist im Deutschen Fußballmuseum beheimatet. Das Museum befindet sich in Dortmund.

Achtelfinal-Auslosung im DFB-Pokal: Wer zieht die Lose

Wer bei der Auslosung zum Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23 die Lose ziehen wird, steht noch nicht fest. Lediglich der Ziehungsleiter ist bereits sicher: DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff.

Wo wird die DFB-Pokal-Auslosung übertragen - TV und Live-Stream

Die Auslosung wird in der ARD im Rahmen der sportschau übertragen. Abgesehen von der Achtelfinal-Auslosung im DFB-Pokal sehen Sie auch die Zusammenfassungen der folgenden Spiele der 2.Bundesliga:

Hamburger SV - 1. FC Magdeburg

- 1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth

- Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

Die Moderation übernimmt Alexander Bommes. Wenn Sie die Auslosung an einem internetfähigen Endgerät verfolgen möchten, können Sie dies auch im kostenlosen Stream der sportschau tun.

DFB-Pokal-Auslosung: Welche Teams stehen im Achtelfinale?

Bundesliga

1. FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim

RB Leipzig

VfL Bochum

FC Bayern München

SC Freiburg

Borussia Dortmund

VfB Stuttgart

Union Berlin

2. Bundesliga

1. FC Nürnberg

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

SC Paderborn

Fortuna Düsseldorf

