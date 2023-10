Wird das Pokalspiel des FC Bayern am Mittwoch abgesagt?

Wenige Tage vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern musste ein Drittligaspiel in Saarbrücken abgebrochen werden, weil der Platz unbespielbar war. Ist das Problem bis Mittwoch behoben?

Am vergangenen Samstag lieferte der FC Bayern seinen Fans in der Allianz Arena beim Comeback von Torhüter Manuel Neuer ein 8:0-Torspektakel. Am kommenden Wochenende steht dann der Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund an. Doch davor muss der deutsche Rekordmeister noch in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken antreten – wenn alles gut geht.

Vor Pokalspiel gegen FC Bayern: Partie in Saarbrücken wegen Regen abgebrochen

Denn das Heimspiel des Drittligisten gegen Dynamo Dresden musste am Sonntag in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Strömender Regen hatte das Spielfeld unbespielbar gemacht. Riesige Pfützen hatten sich auf dem Platz gebildet. Zunächst wurde noch die Halbzeitpause verlängert, in der Hoffnung, dass das viele Wasser auf dem Platz abläuft. Doch dann entschied Schiedrichter Arne Aarnink die Partie abzubrechen. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht aktuell noch nicht fest.

Am Mittwoch soll dann der FC Bayern nach Saarbrücken kommen. Ob das Spielfeld bis dahin wieder bespielbar ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Sollte es sich nicht erholen, müsste das Pokalspiel verschoben werden. Wie die Bild berichtet, könne nicht in ein anderes Stadion ausgewichen werden. Denn im nahegelegenen Homburg spielt am Dienstagabend der FC Homburg gegen Greuther Fürth und in Kaiserslautern ist Köln am Dienstagabend zu Gast.

DFB-Pokal gegen FC Bayern: Immer wieder Regen in Saarbrücken

Die Wettervorhersage für Saarbrücken für die kommenden Tage stimmt nicht gerade zuversichtlich. Bis zur kommendenn Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen, bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden sind möglich. Auch am Dienstag werden Schauer und einzelne Gewitter erwartet. Am Mittwoch lässt der Regen zunächst zwar nach, doch am Abend kann es aber dann schon wieder nass werden.

