Tim Kleindienst kennt keine Gnade mit seinem Trauzeugen

Die Ankündigung war vollmundig. Und wohl eher als Foppen unter guten Freunden gedacht. Drei Tore, also einen Hattrick, hatte Tim Kleindienst seinem Trauzeugen in Aussicht gestellt. Der ist Torwart, heißt Kevin Müller und spielt nach wie vor in Heidenheim. Kleindienst hat dort auch gekickt, er war ein wichtiger Teil der Heidenheimer Erfolgsgeschichte. Vor dieser Bundesliga-Saison aber ist er nach Mönchengladbach gewechselt. Nächster Schritt und so.

Tabellarisch ging das ganze Vorhaben noch nicht recht auf, die Borussia tummelt sich im unteren Mittelfeld. Persönlich aber läuft es bei Kleindienst. Der 29-Jährige ist Stürmer, was zur Folge hat, dass seine Leistungen häufig an der Anzahl seiner Treffer bemessen werden. Am Samstag waren es derer zwei, was zwar nicht ganz dem angekündigten Hattrick entsprach, aber schon recht nahekam. Selbst für Kleindienst war das ein wenig überraschend. „Dass ich so nah dran war, hätte ich selbst nicht geglaubt“, sagte er.

Auf Jubel verzichtet Tim Kleindienst

Kleindienst musste am Samstag viele Hände schütteln, das bringt ein Treffen mit den alten Kollegen mit sich. Auf Jubel hatte er nach seinen beiden Toren weitgehend verzichtet. Aus Respekt vor Heidenheim. Gefreut aber dürfte er sich haben. Hatte er doch dazu beigetragen, dass sich die bislang missliche Situation am Niederrhein nicht noch weiter verschlimmert hat. Und nebenbei hat er weiter für sich geworben.

Vor wenigen Tagen hatte er seine Premieren-Länderspiele mit Deutschland gefeiert und dabei gegen Bosnien-Herzegowina sowie die Niederlande überzeugt. Ein Boost, den er mit in die Bundesliga nahm. „Wenn man selber sowas Schönes erlebt hat wie jetzt mit der Nationalmannschaft, dann kann man auch der Mannschaft helfen, wenn man diesen Schwung mitnehmen kann“, sagte er. Leidtragender war allerdings sein Trauzeuge. Immerhin haben die beiden hinterher noch ihre Trikots getauscht. Nicht, dass Kleindiensts Treffersicherheit ihn zur Suche nach einem neuen Trauzeugen zwingt.