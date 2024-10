Wie ungerecht Talent verteilt ist

Manchmal sind Zweifel am Allmächtigen nur allzu verständlich. Fest verankert im Glauben ist der Grundsatz, dass der Herr all seine Schäfchen liebt. Aber warum zeigt er seine Liebe dann auf so unterschiedliche Weise? Wieso beschenkt er einige im Übermaß und andere sind Fans von Schalke 04?

Talent, Intelligenz und Aussehen sind nicht gerecht verteilt. Vor wenigen Jahren noch unterstellten Männer hübschen, blonden Frauen oftmals bei der Vergabe des Hirns nicht in der ersten Reihe gestanden zu haben. Meistens entsprangen diese Gemeinheiten Mündern, deren Besitzer sowohl optisch als auch intellektuell eher Kreis- denn Bundesliga spielen. Mittlerweile haben sich die meisten damit arrangiert, dass Klugheit auch mit einem adretten Äußeren einhergehen kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Talent. Wer etwas besonders gut kann, muss optisch nicht auf der Seite der Klingonen stehen.

Was Ian Holloway über Cristiano Ronaldo sagte

Manchmal aber ist es einfach zu unfair. Einst regte sich beispielsweise Blackpools Trainer Ian Holloway über Cristiano Ronaldo auf. Dieser sei über 1,80 Meter groß, extrem fit und gutaussehend. Dass er mehr als nur passabel kicken kann, ist hinlänglich bekannt. Irgendetwas könne mit diesem Typen nicht stimmen. Hoffentlich sei er untenrum wie ein Hamster bestückt: „Das würde uns alle besser fühlen lassen.“ Über den Realitätsgehalt seiner Hoffnung ist nichts bekannt. Ronaldo sei an dieser Stelle alles Glück der Welt vergönnt, Neid ist kein attraktiver Begleiter. Gleichwohl ist der Gedankengang Holloways zumindest verständlich.

Unbekannt ist, welche Meinung er zu Diego Forlan hat. Der Mann aus Uruguay ist mittlerweile 45 Jahre alt, von herausragendem Aussehen und üppiger finanzieller Ausstattung. Die stammt aus seiner fußballerischen Karriere, Forlan nämlich verstand sich ausgezeichnet auf das Toreschießen und ist eine Art Nationalheld in Uruguay. Vermutlich arbeitet er auch noch ehrenamtlich im Krankenhaus auf der Kinderstation und im Tierheim. Fest steht: Forlan hat über mehr fußballerisches Talent verfügt als die deutsche Nationalmannschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Diego Forlan kann auch gut Tennisspielen

Der ehemalige Stürmer versteht sich aber nicht nur gut darin, den Ball in ein Netz zu schießen. Wie jetzt bekannt wurde, geht er auch äußerst behänd mit dem Tennisschläger um. An der Seite des argentinischen Profis Federico Coria geht Forlan Mitte November im Doppel an den Start. Nicht bei der örtlichen Vereinsmeisterschaft, sondern einer Veranstaltung der Profi-Organisation ATP. Talent ist nicht immer fair verteilt. Auch Forlan ist freilich alles Glück dieser Welt zu wünschen. Ian Holloway aber auch. Er ist einer von uns.