FCA-Stürmer Samuel Essende: „Tore schießen ist meine Mission“

Um einen Eindruck von dessen Spielweise zu bekommen, genügen die ersten Wochen Samuel Essendes. Geradlinig, schnell, durchsetzungsstark - so präsentiert sich der Angreifer in Trainings und Testspielen des FC Augsburg bislang. Am ersten Gegenspieler zieht der bullige Stürmer meist vorbei, seinen Abschlüssen fehlt es mitunter noch an Präzision. Das soll sich ändern. Spätestens, wenn mit dem DFB-Pokalspiel bei Viktoria Berlin in zweieinhalb Wochen die Pflichtspielsaison des Fußball-Bundesligisten beginnt. Essende ist nicht nur ob seiner 1,92 Meter eine Erscheinung. Als er im Resort Anew auf einer Bank sitzt, beulen Muskeln sein T-Shirt aus. In den Ohren glitzern Stecker, lächelt er, funkelt der Zahnschmuck. Essende legt Wert auf sein Äußeres, in seinem Wechsel in die Fußball-Bundesliga sieht er eine Chance, sich auf größerer Bühne zu präsentieren. Im Fußball gehe es auch ums Prestige. „Jeder kennt die Bundesliga. Sie ist eine der größten und berühmtesten Ligen der Welt. Deshalb bin ich hierhergekommen.“

