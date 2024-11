Wo Dimitrios Giannoulis Nachholbedarf hat

Wirklich erklären kann es sich Dimitrios Giannoulis nicht, doch die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wer nach dem letzten Treffer des Griechen sucht, muss in den Statistiken weit zurückgehen. Für PAOK Saloniki tat sich Giannoulis zweimal im Europapokal als Torschütze hervor. Einmal traf er in der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica Lissabon (September 2020), zuvor einmal in der Europa-League-Qualifikation gegen Slovan Bratislava (August 2019). Noch länger sucht man nach einem Ligatreffer. Sein letztes von insgesamt zwei Toren liegt knapp elf Jahre zurück. Damals erlebte der Grieche seine erste Saison als Profi und kickte in der zweiten Liga für Vataniakos Katerinis.

Dass Giannoulis durchaus in der Lage ist, einen Treffer zu erzielen, beweist er in den Trainingseinheiten des FC Augsburg. Doch in den Spielen setzte sich seit seinem Wechsel in die Fußball-Bundesliga der Trend der vergangenen Jahre fort. Derweil hätte es manche Gelegenheit gegeben, die Bilanz zu verbessern. Gegen Freiburg oder gegen Mönchengladbach scheiterte Giannoulis aus kurzer Distanz am Torhüter. Im Gespräch am Rande des Trainingsplatzes erinnert sich der Profi. Nüchtern stellt er danach fest, dass es ihm nicht gelungen sei, ein Tor zu schießen. Aus ihm spricht allerdings die Überzeugung, am Ist-Zustand etwas zu ändern. „Ich denke, diese Saison werde ich es auf jeden Fall schaffen.“

Dimitrios Giannoulis profitiert von einer Systemumstellung

Als der FCA den 29-Jährigen verpflichtete, hatte er wohl weniger dessen Trefferquote im Sinn. Nach dem Abgang des Brasilianers Iago suchten Sportdirektor Marinko Jurendic und Trainer Jess Thorup einen offensiven Linksverteidiger. Sie fanden ihn in Giannoulis, der während des Aufenthalts in Südafrika zum Team stieß. In den ersten Wochen zeigte der Spieler Anpassungsprobleme, inzwischen hat er sich stabilisiert. Profitiert hat er dabei von einer Systemumstellung. Seitdem Thorup auf eine Grundtaktik mit drei Innenverteidigern und zwei Außenbahnspielern setzt, kann Giannoulis weitaus offensiver agieren. „Ich glaube, diese Anpassung gefällt ihm sehr gut. Er hat sich in den vergangenen Wochen gesteigert“, sagt Thorup. Bei den Stärken des Griechen hebt der Trainer das Flanken und das Tempo hervor. Ferner habe sich der Spieler schnell in der Mannschaft integriert. „Er spricht mit jedem, ist immer offen“, ergänzt Thorup.

Thorups Wertschätzung zeigt sich darin, dass Giannoulis (791) hinter Torhüter Nediljko Labrovic und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (je 810) der FCA-Spieler mit den meisten Einsatzminuten in der Bundesliga ist. Sein Dasein als Stammspieler bestärkt den 29-Jährigen darin, im Sommer die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Seinen Vertrag beim englischen Zweitligisten Norwich City hatte Giannoulis auslaufen lassen, er suchte eine Veränderung. Und holte sich dabei Rat von seinem Kumpel Konstantinos Stafylidis. Beide kannten sich aus gemeinsamen Tagen bei der Nationalmannschaft. Über die Jahre haben sie ihren Kontakt intensiviert. Erst gestern hätten sie telefoniert, berichtet Giannoulis. „Er ist ein guter Freund von mir. Er war einer der Gründe, warum ich hierhergekommen bin. Vor dem Wechsel habe ich mit ihm über Augsburg gesprochen und er hat viel Gutes über den FCA und die Mitarbeiter gesagt.“

Stafylidis, 30, ist nach Stationen in Hoffenheim, Bochum und Rostock seit diesem Sommer vereinslos. In der Europa League hätte er einst in Liverpool zum Helden werden können, Zentimeter fehlten bei einem Freistoß des damaligen FCA-Verteidigers zum Ausgleich und dem wahrscheinlichen Weiterkommen. Von einer neuerlichen Teilnahme am internationalen Wettbewerb träumen die Augsburger, nach dem mäßigen Start denken sie aber eher kurzfristig: von Spiel zu Spiel. Positiv ausgewirkt hat sich die vergangene Woche mit vier Punkten gegen Dortmund und Wolfsburg sowie dem Pokalsieg gegen Schalke. Giannoulis sagt: „Wenn du von drei Spielen in einer Woche keines verlierst, fühlt sich das sehr gut an und stärkt das Selbstvertrauen.“

Dimitrios Giannoulis spielt mit Griechenland gegen England

Gegen Hoffenheim kann der FCA seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Im Anschluss steht die nächste Länderspielpause an, in der Giannoulis mit der griechischen Auswahl seine Tabellenführung in der Nations League verteidigen möchte. In der Gruppe 2 der Liga B empfangen die Griechen das englische Nationalteam, nachdem sie das Hinspiel im Wembleystadion mit 2:1 gewonnen haben. Niemand hätte erwartet, dass man in England gewinnt, meint Giannoulis. „Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber es benötigte Zeit, das auch auf dem Platz zu zeigen.“

Das griechische Nationalteam überrascht derzeit. Dass Giannoulis bislang kein Länderspieltreffer gelang, überrascht dagegen weit weniger.