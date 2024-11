Dinamo Zagreb - BVB live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der kroatische Fußballverein Dinamo Zagreb spielt aktuell in der ersten Liga des Landes, der HNL. Dort befindet sich die Mannschaft derzeit auf dem dritten Platz der Tabelle. Die letzten zehn Spiele fielen für die Mannschaft recht gut aus. Das Team hat fünf Siege, 4 Unentschieden und lediglich eine Niederlage auf dem Konto. Im Jahr 2024 wurde Dinamo Zagreb zudem bereits kroatischer Meister und kroatischer Pokalsieger. Der Kader rund um Trainer Nenad Bjelica ist aktuell etwa 73,15 Millionen Euro wert. Blickt man auf den internationalen Raum und die Champions League bisher, konnte der Verein dagegen nicht wie im eigenen Land überzeugen. In den letzten Spielzeiten schafften es die Jungs aus Zagreb meist nicht über die Qualifikationsrunde hinaus.

Für den BVB läuft es in der Bundesliga aktuell eher durchwachsen. In den letzten fünf Spielen haben die Jungs um Trainer Nuri Sahin drei Matches gewonnen und zwei verloren. In der Champions League läuft es für den Verein allerdings sehr gut, während sie im DFB-Pokal nach einer Niederlage gegen Wolfsburg bereits in der 2. Runde ausgeschieden sind. Der Kader des BVB ist momentan etwa 474,90 Millionen Euro wert. Ob die Borussen nach ihrer Final-Teilnahme in der vergangenen Saison an den Erfolg anknüpfen können, wird sich in den nächsten Spielen zeigen. Zunächst müssen die Dortmunder sich dafür gegen Zagreb beweisen.

Wann findet das Spiel zwischen Dinamo Zagreb und dem BVB statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund in der Champions League: Termin und Anstoß

Dem Spielplan der Champions League 24/25 nach findet die Partie zwischen Zagreb und Dortmund am 27. November 2024 statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 21 Uhr im Maksimir Stadion, beim Herausforderer in Zagreb.

Zagreb - Dortmund live im TV und Stream: CL-Übertragung

Die Rechte an der Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in dieser Saison die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Bis auf das Finale im Mai 2025 wird es daher kein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Wollen Sie also das Match zwischen Zagreb und Stuttgart sehen, kommen Sie bei dieser Partie um ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN nicht herum. Der Anbieter hat nämlich für dieses Spiel die Exklusivrechte. Ein Abo bei DAZN kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat.

Hier haben wir die wichtigsten Informationen zum Spiel nocheinmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Dinamo Zagreb - Borussia Dotmund, Champions League Ligaphase, 5. Spieltag

Datum : 27. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Maksimir Stadion, Zagreb

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich Zagreb und Dortmund noch nicht auf dem Rasen begegnet. Das heißt, die Champions League Partie wird eine Premiere. Für eine Einschätzung der Favoritenrolle kann man sich jedoch auf den Wert des Kaders stützen. Wie bereits erwähnt ist Dinamo Zagreb aktuell etwa 73,15 Millionen Euro wert und der BVB etwa 474,90 Millionen Euro. Damit ist Dortmund deutlich wertvoller und damit wohl der Favorit im Champions-League-Match am 5. Spieltag.